"سيدات سوات" يُضاعفن مشاركتهن في تحدي الإمارات للفرق التكتيكية

دبي في 19 يناير/ وام / أكدت اللجنة المُنظمة لتحدي الإمارات للفرق التكتيكية "سوات 2026"، أن التحدي يشهد هذا العام في نسخته السابعة، مُشاركة متميزة للعنصر النسائي، وهي الأعلى من نوعها منذ انطلاق التحدي في نسخته الأولى عام 2019.

وأوضحت اللجنة أنه تضاعف عدد الفرق المُسجَّلة لخوض التحدي من 5 فرق في النسخة السادسة من العام الماضي إلى 10 فرق ستشارك في النسخة المُقبلة التي ستُقام في المدينة التدريبية بالروية من 7 إلى 11 فبراير المقبل، علماً بأن باب التسجيل لا يزال مفتوحاً أمام فرق جديدة.

والفرق العشرة المُسجَّلة لخوض مُنافسات التحدي هذا العام هي من دول: "الإمارات ، وتايلاند، وباراغواي، وكازاخستان، والدومينيكان، وكولومبيا، والصين، والبرازيل، والأرجنتين".

وبينت اللجنة المُنظمة لتحدي الإمارات للفرق التكتيكية أن مشاركة العنصر النسائي تُعد إضافة نوعية في هذا النوع من البطولات الشرطية الخاصة، مُتمنيةً التوفيق للفرق في تحقيق نتائج إيجابية، واكتساب المزيد من الخبرات في عمل الفرق التكتيكية، والتعرف على أحدث الممارسات العالمية في مجال عمل فرق وحدات التدخل السريع.

ويُعد تحدي الإمارات للفرق التكتيكية واحداً من أكبر التحديات العالمية التي تُعنى بالمنافسات الخاصة بالفرق التخصصية التكتيكية من مختلف الأجهزة والوحدات الشرطية، حيث دخل في نسخته السادسة موسوعة غينيس للأرقام القياسية، وذلك بأكبر عدد من الدول التي تشارك في بطولة خاصة للفرق التكتيكية "سوات" على مستوى العالم، بواقع 46 دولة، وهو ما يعكس النجاح اللافت الذي يحققه التحدي من حيث المشاركات.

ويسعى تحدي الإمارات للفرق التكتيكية إلى تبادل الخبرات بين الفرق التكتيكية المُشاركة، والتعرف على أحدث الممارسات العالمية في مجال عمل وحدات التدخل السريع، وقياس مدى الكفاءة والجاهزية في التعامل مع التحديات المُختلفة، ويتضمن 5 تحديات تحتاج من كل فريق إظهار قدراته التكتيكية والبدنية والمهارية من أجل حصد النقاط بشكل يومي، وصولاً إلى تحقيق أعلى مجموع من النقاط في المجموع العام للفوز بالتحدي، فيما يستطيع أفراد الجمهور حضور المنافسات وتشجيع الفرق.