فريقا غنتوت والحبتور يفتتحان "دولية الإمارات" للبولو

أبوظبي في 19 يناير/ وام / يفتتح فريقا غنتوت والحبتور غدا الثلاثاء منافسات بطولة الإمارات الدولية المفتوحة للبولو 2026، على ملاعب نادي غنتوت لسباق الخيل والبولو.

وأكد النادي في بيان له، أن البطولة برعاية سمو الشيخ فلاح بن زايد آل نهيان، رئيس نادي غنتوت لسباق الخيل والبولو، وبدعم مجلس أبوظبي الرياضي، وتشهد مشاركة 8 فرق هي غنتوت، والحبتور، وإيه إم، وجانغيري، وبنسالي، والباشا، وأبوظبي، وانكورا لامار، وتستمر منافساتها حتى 1 فبراير المقبل.

كما أشار إلى اكتمال الاستعدادات الفنية والتنظيمية لانطلاق المنافسات غدا، وأهميتها ضمن أجندة البطولات المحلية والدولية، واستعراض لوائحها لكافة الفرق المشاركة، بما يتماشى مع الشروط المعتمدة من اتحاد الإمارات للبولو.