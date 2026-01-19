تتويج أبطال العالم في "دولية الإمارات" للقفز الحر الداخلي بأبوظبي

أبوظبي في 19 يناير/ وام / اختتمت أمس النسخة الثانية من بطولة الإمارات الدولية للقفز الحر الداخلي 2026، في كلايم جزيرة ياس، أبوظبي، بمشاركة 250 رياضياً ورياضية يمثلون 30 دولة.

وفاز الفريق الروسي بلقب بطولة القفز الحر الداخلي الدولية للفرق الجماعية "16 مشاركاً" بنظام الفرق الثنائية، وحقق فريق تاناي من روسيا لقب الفرق من 8 لاعبين، وتوج سيباستيان غارسيا من المكسيك بلقب فئة Pursuit، وحصد لاندون كارابيريس، وجميس روجر من أمريكا صدارة فئة Relay، بينما حقق فريق سيباستيان غارسيا من أمريكا أيضا اللقب العام لفئة Race.

وأحرز فريق سيبيريس من روسيا لقب البطولة الدولية للقفز الداخلي الحر للفرق الرباعية في نسختها الأولى، كما توج الفريق الأمريكي بلقب فئة القفز العمودي المتتابع للفرق من 8 لاعبين.

وتوج الفائزين الدكتور محمد عبدالله الزعابي، الرئيس التنفيذي لدى ميرال، ويوسف حسن الحمادي نائب رئيس اتحاد الإمارات للرياضات الجوية، ومحمد يوسف، الأمين العام للاتحاد، وأندريه باراباش رئيس وكالة سلامة الطيران الأوروبية، وحسين الحسني نائب المدير العام لكلايم أبوظبي.