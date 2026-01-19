الجناج الإماراتي بـ "دافوس" يستضيف جلسة حوارية حول دور الذكاء الاصطناعي في تسريع الاستدامة وتعزيز الابتكار

دافوس في 19 يناير/ وام/ استضاف جناح دولة الإمارات في الدورة الـ56 لاجتماعات المنتدى الاقتصادي العالمي لعام 2026، التي تقام في دافوس بسويسرا، خلال الفترة من 19 إلى 23 يناير الجاري، جلسة حوارية تحت عنوان "الذكاء الاصطناعي والاستدامة وسؤال ما الذي نُحسّنه"، ناقشت العلاقة بين الذكاء الاصطناعي والاستدامة، وما إذا كانت النماذج الاقتصادية والتكنولوجية الحالية تُحسّن ما هو سهل القياس فقط مثل مؤشرات الكفاءة والمردود الملموس على المدى القصير، أم تستوعب ما هو أكثر قيمة على المدى الطويل للاقتصاد والمجتمع والبيئة، وفق أطر ومستهدفات إستراتيجية محددة وواضحة.

ركزت الجلسة التي تحدثت فيها بشكل رئيسي البروفيسورة جوليا بيندر، أستاذة تحوّل الأعمال في المعهد الدولي للتنمية الإدارية، وشهدت حضور العديد من القيادات العالمية الشابة في المنتدى، على التحول الجذري الذي يفرضه الذكاء الاصطناعي على طريقة تفكير المؤسسات في النمو والقيمة والتنافسية.

وتناولت الجلسة مفهوم إعادة تعريف القيمة في عصر الذكاء الاصطناعي، حيث أوضحت أن الاقتصادات التي ستحقق التفوق في المرحلة المقبلة هي تلك التي تنجح في مواءمة الخوارزميات مع الأهداف المجتمعية والبيئية، وليس فقط مع مؤشرات الكفاءة والربحية قصيرة الأجل.

وأشارت إلى أن الذكاء الاصطناعي يمكن أن يكون أداة لتسريع الاستدامة إذا ما صُممت نماذجه لدعم الاستخدام الأمثل للموارد، وتحد من الهدر، وتعزز الابتكار المسؤول.

وأكدت بيندر، التي استندت إلى خبرتها العملية والبحثية في قيادة التحول المؤسسي عالمياً، أن السؤال لم يعد مرتبطاً بما يمكن تحسينه تقنياً، بل بما ينبغي تحسينه إستراتيجياً لخدمة استدامة الاقتصادات وبناء شركات جاهزة للمستقبل.

كما ركزت الجلسة على دور القيادات في توجيه هذا التحول، مؤكدة أن القرارات المتعلقة بتبني الذكاء الاصطناعي هي في جوهرها قرارات قيادية وأخلاقية قبل أن تكون تقنية.

وشددت على أهمية قدرة القادة على قراءة مؤشرات التغيير العالمية، وتحويلها إلى إستراتيجيات واضحة، ونماذج أعمال مرنة، وثقافات مؤسسية قادرة على التكيف مع التحولات المتسارعة.

وتطرقت الجلسة إلى مفهوم الاقتصاد الدائري كأحد أبرز محركات التنافسية في العقد المقبل، حيث استعرضت كيف يمكن للذكاء الاصطناعي أن يدعم التحول نحو نماذج إنتاج واستهلاك أكثر كفاءة واستدامة، من خلال تحسين سلاسل القيمة، وتعزيز الابتكار في التصميم، وربط الاستدامة مباشرة بالنمو الاقتصادي.

وأكدت أن هذا التحول لم يعد خياراً، بل ضرورة لبناء اقتصادات قادرة على الصمود في عالم سريع التغير.

كما ناقشت الجلسة أهمية تحويل التحديات العالمية إلى فرص استراتيجية، موضحة أن الأزمات البيئية والتغيرات المناخية وضغوط الموارد تمثل حافزاً لإعادة ابتكار نماذج الأعمال، وليس عائقاً أمام النمو. وأن المؤسسات التي تنجح في دمج الاستدامة في صميم استراتيجياتها ستتمتع بميزة تنافسية طويلة الأمد، مدعومة بثقة الأسواق والمستثمرين والمجتمعات.

وسلطت الجلسة الضوء على دور التعليم وبناء القدرات في إنجاح هذا التحول، مؤكدة أن الاستثمار في المهارات القيادية، والتفكير الإستراتيجي، والقدرة على العمل عبر التخصصات، يمثل عاملاً حاسماً في تمكين المؤسسات من الاستفادة الكاملة من إمكانات الذكاء الاصطناعي.

كما شددت على ضرورة بناء جسور حقيقية بين البحث العلمي والتطبيق العملي لضمان انتقال المعرفة إلى أثر ملموس.

واختتمت الجلسة بالتأكيد على أن الذكاء الاصطناعي والاستدامة ليسا مسارين منفصلين، بل مساراً واحداً يعيد تشكيل مستقبل الاقتصاد العالمي. وأن السؤال الحقيقي الذي ينبغي أن يطرحه القادة وصناع القرار ليس ما الذي يمكن تحسينه اليوم، بل ما الذي يجب تحسينه لضمان ازدهار مستدام للأجيال القادمة، وهو ما يعكس رؤية شاملة تجمع بين الابتكار والمسؤولية والبعد الإنساني للتنمية.

وتشارك دولة الإمارات في الدورة الحالية لاجتماعات المنتدى الاقتصادي العالمي بدافوس، بوفد رفيع المستوى يضم أكثر من 100 شخصية من رؤساء الشركات والقطاع الخاص والمسؤولين الحكوميين، مواصلة مشاركتها الفاعلة والمتميزة في هذا الحدث الدولي المهم، الذي يعد منصة عالمية سنوية تسهم في تعزيز التعاون الدولي الشامل في كل المجالات التنموية، لاسيما في المجالات ذات الصلة بالقطاع الاقتصادي.

ويعكس جناح دولة الإمارات، تنوع الاقتصاد الوطني، واتساع قاعدته في مختلف الملفات والقطاعات وقدرته على خلق القيمة النوعية في مجالات الطاقة، والتجارة، والتمويل، والصناعة، والتكنولوجيا، والاقتصاد الرقمي.

كما يعكس تركيز جلسات جناح الإمارات على الطاقة، والصناعة، والاستدامة، والتمويل المناخي، مكانة دولة الإمارات كمحرك رئيس في التحول نحو اقتصاد منخفض الانبعاثات دون الإخلال بأمن الطاقة أو النمو.