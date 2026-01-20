إطلاق منصة "جلفود للشركات الناشئة" لتمكين الجيل الجديد من ابتكارات الغذاء

دبي في 20 يناير/ وام/ أعلن معرض جلفود 2026، الحدث العالمي الأكبر في قطاع الأغذية والمشروبات، عن إطلاق منصة "جلفود للشركات الناشئة" (Gulfood Startups)، بوصفها منصة عالمية متخصصة لدعم شركات تكنولوجيا الأغذية عالية النمو، وتمكينها من التوسع إلى الأسواق الدولية انطلاقاً من دبي.

ويأتي إطلاق المنصة في وقت يشهد فيه اقتصاد الغذاء العالمي نمواً متسارعاً، مع توقعات بوصول قيمته إلى 11.37 تريليون دولار بحلول عام 2030، مدفوعاً بالدور المتنامي للشركات الناشئة في ابتكار حلول جديدة عبر سلاسل الإنتاج والمعالجة والتوزيع.

وستجمع منصة "جلفود للشركات الناشئة" أكثر من 250 من رواد الفكر والمبتكرين العالميين لاستعراض ابتكارات تغطي كامل سلسلة القيمة الغذائية، من المصدر إلى السوق، وتشمل بروتينات الجيل التالي، والتخمير الدقيق، والجيل الثالث من المنتجات النباتية، وتقنيات القلي المعتمدة على الماء، وذكاء الغذاء التنبؤي المدعوم بالذكاء الاصطناعي، إلى جانب أنظمة سلاسل التوريد المؤتمتة.

وقالت تريكسي لوه ميرماند، نائب الرئيس التنفيذي لإدارة الفعاليات في مركز دبي التجاري العالمي، في تصريح لوكالة أنباء الإمارات /وام/، إن منصة "جلفود للشركات الناشئة"، تتيح للمؤسسين الوصول المباشر إلى المشترين العالميين والمستثمرين والموزعين وصناع السياسات ضمن منظومة واحدة مترابطة، مشيرةً إلى أن "تحدي الشركات الناشئة العالمي في تكنولوجيا الأغذية الزراعية" يعكس التزام المركز بتسريع الابتكار عالي التأثير وتعزيز النمو التجاري المستدام.

ويشهد التحدي منافسات مباشرة على مدار ثلاثة أيام، بجوائز إجمالية تبلغ 135 ألف دولار، بالتعاون مع مركز دبي للسلع المتعددة و"تحالف الهند – الشرق الأوسط للأغذية الزراعية"، حيث تُقيَّم المشاركات وفق معايير الابتكار وقابلية التوسع وملاءمة السوق والأثر البيئي والاقتصادي.

من جهته قال أحمد بن سليّم، الرئيس التنفيذي الأول والمدير التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة، في تصريح لـ/ وام/ ، إن الشراكة مع "جلفود" عبر منصة "جلفود للشركات الناشئة"، تسهم في ربط الشركات الواعدة بسلاسل القيمة العالمية للأغذية، وتعزيز وصولها إلى المستثمرين والأسواق الدولية، بما يدعم ترسيخ مكانة دبي منصةً عالمية للأمن الغذائي والابتكار المستدام.

وتعزز دولة الإمارات بيئة انطلاق وتوسع شركات الأغذية والمشروبات، مع توقعات ببلوغ حجم السوق المحلي نحو 44 مليار دولار بحلول عام 2029، مدعوماً بالنمو السكاني، والطلب الاستهلاكي، والأطر التنظيمية المتقدمة، والاستثمارات الحكومية في الأمن الغذائي والاستدامة.

ومن المقرر أن تُقام فعاليات "جلفود للشركات الناشئة" خلال الفترة من 26 إلى 30 يناير 2026، ضمن أعمال معرض "جلفود 2026" في دبي .