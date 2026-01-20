"الوثبة للزهور" منصة للابتكار الزراعي في مهرجان الشيخ زايد

أبوظبي في 20 يناير/ وام/ يشكل مهرجان الوثبة للزهور، أحد المهرجانات المصاحبة لجائزة الشيخ منصور بن زايد للتميز الزراعي، منصة متكاملة تجمع بين جمال الطبيعة وتطور الممارسات الزراعية الحديثة، بما يعكس رؤية دولة الإمارات في دعم الاستدامة وتعزيز الابتكار في القطاع الزراعي.

ويقدم المهرجان للزوار والمشاركين برنامجا متنوعا من الأنشطة والفعاليات التي تلبي اهتمامات مختلف فئات المجتمع، تشمل ورش عمل تخصصية في مجالات صناعة المحتوى ثلاثي الأبعاد المرتبط بالزهور، وورشا تطبيقية تفاعلية، إلى جانب مجموعة من المسابقات النوعية التي تركز على الإبداع والابتكار، من بينها تصميم الحدائق الصحراوية، والمنتجات التحويلية من الزهور، وأجمل الحدائق المنزلية، إضافة إلى مسابقات التصوير الفوتوغرافي والممارسات الإبداعية في تنسيق الزهور.

كما يتضمن المهرجان، الذي تستمر فعالياته حتى 30 يناير الجاري، عروضا حية لفنون تنسيق الزهور، وأنشطة تفاعلية موجهة للعائلات والأطفال والمهتمين بالزراعة والفنون المرتبطة بها، بما يعزز الطابع المجتمعي للحدث ويشجع على المشاركة الواسعة.

ويأتي تنظيم الدورة الثانية من المهرجان في جناح الجائزة بمهرجان الشيخ زايد في منطقة الوثبة بأبوظبي، استكمالا للنجاحات التي حققها في نسخته الأولى، حيث شهدت إقبالاً واسعاً من الجمهور وتنفيذاً لعدد كبير من الفعاليات والمسابقات، ما أسهم في ترسيخ مكانته حدثا زراعيا وثقافيا بارزا.

وقال سعادة مبارك القصيلي المنصوري رئيس لجنة المهرجانات والمسابقات المصاحبة لجائزة الشيخ منصور بن زايد للتميز الزراعي، في تصريح لوكالة أنباء الإمارات /وام/، إن المهرجان يمثل نموذجا عمليا لكيفية توظيف الفعاليات المجتمعية في نشر الوعي الزراعي بأسلوب مبتكر وجاذب، مشيرا إلى أن

تنظيم المهرجان ضمن المهرجانات المصاحبة للجائزة ينسجم مع أهداف الجائزة في تحفيز الإبداع، وتشجيع تبني الممارسات الزراعية الحديثة، وتسليط الضوء على النماذج الناجحة في مجالات الزراعة وتنسيق الزهور والمنتجات المرتبطة بها.

وأكد أن المهرجان بما يتضمنه من فعاليات متنوعة يوفر منصة لدعم المنتج المحلي والمزارع الوطنية، كما يفتح آفاقاً جديدة أمام المزارعين والمبدعين لعرض تجاربهم وتبادل الخبرات، بما يعزز تنافسية القطاع الزراعي، ويرسخ مكانة الزراعة قطاعا حيويا قائما على المعرفة والابتكار.

من جانبها، أكدت ميعاد محمد الراشدي رئيس فريق مهرجان الوثبة للزهور في تصريح لوكالة أنباء الإمارات /وام/ ، أن المهرجان يجسد رؤية جائزة الشيخ منصور بن زايد للتميز الزراعي في إطلاق مبادرات نوعية تحتفي بالزراعة كقيمة ثقافية واقتصادية، مشيرة إلى أن الزهور تمثل عنصرا جماليا مهما يعكس تطور القطاع الزراعي في الدولة.

وأوضحت أن المهرجان يوفر منصة لدعم الأسر المنتجة وتبادل الخبرات والتجارب بين المشاركين، مشيرة إلى أن تنوع الفعاليات والمسابقات يعكس حرص اللجنة المنظمة على استقطاب مختلف الفئات العمرية والاهتمامات.

وأكدت أن المهرجان يسعى إلى ترسيخ مكانته حدثا سنويا رائدا يجمع بين الطبيعة والإبداع، ويعزز الوعي بأهمية الزراعة في بناء مستقبل مستدام وأكثر ازدهارا.