"استشاري الشارقة" يؤكد أهمية إعداد الكوادر الوطنية لوظائف المستقبل

الشارقة في 20 يناير/ وام/ عقد المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، أمس، جلسته الثامنة من دور الانعقاد العادي الثالث للفصل التشريعي الحادي عشر برئاسة معالي الدكتور عبدالله بلحيف النعيمي، والتي خُصصت لمناقشة سياسة دائرة الموارد البشرية في الإمارة، وما تضطلع به من أدوار محورية في توظيف المواطنين في القطاعين الحكومي والخاص وإعدادهم بالتدريب لسوق العمل.

واستعرضت الجلسة، الإطار العام لسياسة الدائرة وإنجازاتها في تحقيق الريادة الحكومية بثروة بشرية مستدامة لتنظيم وضمان حقوق رأس المال البشري، من خلال تطبيق قانون الموارد البشرية ولائحته التنفيذية والتطوير المستمر لموظفي حكومة الشارقة والباحثين عن عمل من خلال خطط تنمية شاملة.

حضر الجلسة، سعادة عبدالله إبراهيم الزعابي رئيس الدائرة وماجد حمد خلفان المري مدير الدائرة وعدد من معاونيهم .

وتناولت الجلسة مدى التنسيق مع الجامعات ومتطلباتها لسوق العمل واحتياجاته، وأهمية إنشاء دائرة للتوطين لتوظيف المواطنين في القطاع الخاص، وإمكانية تقديم منفعة "دعم مالي" للباحثين عن عمل لحين الحصول على الوظيفة المناسبة، والمعايير المعتمدة لدى الدائرة في تصنيف وتوظيف الأشخاص ذوي الإعاقة، إلى جانب التساؤل حول تطبيق نظام تقييم أداء الموحد لجميع الدوائر الحكومية و الآلية المعتمدة بشأن نظام التقاعد .

وأكد عبدالله إبراهيم الزعابي، في معرض رده على استفسارات أعضاء المجلس، أن الدائرة عقدت العديد من البرامج التدريبية للموارد البشرية العاملة في الدوائر والهيئات والمؤسسات الحكومية وتأهيل الباحثين عن عمل في المجالات التي تلبي احتياجات سوق العمل فضلا عن السعي المستمر لتوفير فرص عمل للمواطنين وفقا لمؤهلاتهم وقدراتهم، مشيرا إلى أن العام 2024 شهد توظيف 2265 موظفا ، فيما تم توظيف 3125 في عام 2025.