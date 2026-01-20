تعاون بين حكومتي الإمارات وأوزبكستان لتعزيز الاستثمار والتعاون في قطاع التعدين

أبوظبي في 20 يناير/ وام/ وقّعت حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، ممثلةً بوزارة الاستثمار، وحكومة جمهورية أوزبكستان، مذكرة تفاهم تهدف إلى دعم تطوير قطاع التعدين في أوزبكستان بما يسهم في تعزيز نموه المستدام، وتحديثه، وخلق قيمة اقتصادية طويلة الأجل.

وقّع المذكرة في أبوظبي كلّ من معالي محمد حسن السويدي، وزير الاستثمار، ومعالي جامشيد خوجاييف، نائب رئيس وزراء جمهورية أوزبكستان.

وسيشمل التعاون بموجب مذكرة التفاهم ، أنشطة استثمارية تمتد عبر سلسلة القيمة الكاملة لقطاع التعدين، بدءاً من أنشطة التنقيب والاستكشاف، والتطوير، وصولاً إلى التصنيع في المراحل اللاحقة.

كما تُرسخ المذكرة إطاراً للتعاون بين الجهات الحكومية والتنظيمية، وشركات الاستثمار المملوكة للدولة، ومؤسسات القطاع الخاص، من خلال المؤسسات الاستثمارية والكيانات المتخصصة في القطاع.

وتهدف إلى دعم تحديد الفرص الاستثمارية الواعدة، وتطوير هياكل التمويل والاستثمار، بما في ذلك الاستثمار الأجنبي المباشر والشراكات بين القطاعين العام والخاص، إلى جانب تعزيز تبادل الخبرات الفنية، وحشد رؤوس الأموال، وتوظيف التقنيات المتقدمة، بما يسهم في رفع الإنتاجية وتعزيز القدرة التنافسية العالمية.

كما تولي المذكرة أولوية لتطوير وتحديث البنية التحتية الداعمة للقطاع، بما يشمل توليد الطاقة، وحلول الطاقة المتجددة، وتحديث شبكات الكهرباء، وأنظمة المياه، وشبكات النقل والخدمات اللوجستية.

وتشجع المذكرة على رقمنة القطاع، وتعزيز الابتكار، وتطبيق أفضل ممارسات الحوكمة المسؤولة، بما يدعم المرونة والاستدامة على المدى الطويل.

وقال معالي محمد حسن السويدي، إن دولة الإمارات وجمهورية أوزبكستان تجمعهما علاقات راسخة تقوم على الثقة المتبادلة والتعاون الاقتصادي المتنامي. وأضاف أن توقيع مذكرة التفاهم اليوم يجسّد التزام دولة الإمارات بتعزيز شراكات دولية إستراتيجية في القطاعات ذات الأولوية المشتركة، بما يدعم التنمية المستدامة ويُسهم في خلق قيمة اقتصادية طويلة الأمد.

وأوضح أنه من خلال هذا التعاون الوثيق مع أوزبكستان، نعمل على فتح آفاق استثمارية نوعية عبر سلسلة القيمة الكاملة لقطاع التعدين، بما يحقق مصالح مشتركة ويعود بالنفع على كلا البلدين.

من جهته قال معالي جامشيد خوجاييف، إن هذه المذكرة تمثل خطوة مهمة في تعزيز التعاون بين أوزبكستان ودولة الإمارات في قطاع المعادن، وأنه من خلال العمل المشترك في مجالات تسهيل الاستثمار، والحوكمة، وتطوير الكفاءات، وأطر المتابعة، نهدف إلى دعم تطوير مسؤول ومستدام لقطاع المعادن، وخلق فرص نمو صناعي طويل الأجل لكلا الاقتصادين.

وتشهد العلاقات الاقتصادية بين دولة الإمارات وجمهورية أوزبكستان نمواً متسارعاً، مدفوعة بزخم قوي في الاستثمارات الثنائية.

وقد بلغت الاستثمارات الإماراتية في أوزبكستان نحو 1.3 مليار دولار أمريكي في عام 2024، شملت قرابة 700 مليون دولار أمريكي في مشاريع الطاقة المتجددة، فيما تتجاوز قيمة المشاريع المشتركة قيد التطوير حالياً 4 مليارات دولار أمريكي.