الشارقة للتعليم الخاص تستعرض تجربتها بمعرض تكنولوجيا التعليم في لندن

الشارقة في 20 يناير /وام/ تشارك هيئة الشارقة للتعليم الخاص في فعاليات معرض ومؤتمر تكنولوجيا التعليم (BETT 2026)، أحد أبرز المحافل العالمية المتخصصة في تقنيات التعليم، والذي تستضيفه العاصمة البريطانية لندن خلال الفترة من 21 إلى 23 يناير الجاري، من خلال منصة تفاعلية متكاملة تسلط الضوء على التجربة التعليمية الرائدة لإمارة الشارقة في المراحل التعليمية المختلفة، وتبرز مسيرة التطوير المستمر التي تنتهجها الإمارة في قطاع التعليم.

وتستضيف منصة الهيئة 6 جهات تعليمية تمثل قطاع التعليم العالي في الإمارة هي أكاديمية الشارقة للتعليم، وجامعة الشارقة، والجامعة الأمريكية في الشارقة، وجامعة الذيد، وجامعة خورفكان، وجامعة كلباء، بالإضافة الى 10 مدارس خاصة تزور المعرض وتشهد الورش المصاحبة له وتقوم بزيارات ميدانية لمدارس متميزة.

كما تعرض الجهات المشاركة ضمن منصة الهيئة تجاربها الأكاديمية ومبادراتها النوعية وأفضل ممارساتها في توظيف التقنيات التعليمية الحديثة.

وقال علي أحمد الحوسني، مدير عام هيئة الشارقة للتعليم الخاص، رئيس الوفد المشارك، إن مشاركة الهيئة في هذا الحدث تجسد رؤية إمارة الشارقة في الاستثمار في التعليم بوصفه ركيزة أساسية للتنمية المستدامة، مؤكداً أن توظيف التقنيات التعليمية المتقدمة أصبح عنصراً محورياً في بناء منظومة تعليمية مرنة وقادرة على مواكبة متطلبات المستقبل،

وأضاف أن الغرض من المشاركة في هذا المحفل العالمي، وهو تعريف المؤسسات التعليمية بأفضل ما وصلت اليه التكنلوجيا الحديثة في التعليم، وترسيخ مكانة إمارة الشارقة مركزاً عالمياً للتميز والابتكار في هذا المجال.

وتنظم هيئة الشارقة للتعليم الخاص خلال مشاركتها في المعرض جلستين حواريتين رئيسيتين تتناول الأولى منظومة التعليم في الشارقة من مرحلة ما قبل الروضة وحتى الصف الثاني عشر، وتركز الثانية على التعليم العالي في الإمارة بمشاركة نخبة من الخبراء والأكاديميين.

وتسلط الجلستان الضوء على أبرز المبادرات والممارسات التعليمية في إمارة الشارقة ودور الهيئة في تطوير المنظومة التعليمية وتعزيز الاستثمار في التعليم كأحد المحركات الرئيسية للتنمية المستدامة.