ولي عهد الشارقة يترأس اجتماع المجلس التنفيذي

الشارقة في 20 يناير/ وام/ ترأس سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، رئيس المجلس التنفيذي، صباح اليوم الثلاثاء، وبحضور سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة نائب رئيس المجلس التنفيذي، اجتماع المجلس الذي عقد في مكتب سمو الحاكم.

ناقش المجلس خلال اجتماعه، مجموعة من الموضوعات العامة المتعلقة بسير العمل الحكومي، وبحث السياسات العامة للدوائر والهيئات الحكومية، ودورها في تحقيق رؤية وإستراتيجية إمارة الشارقة.

واعتمد المجلس آلية ترخيص الأراضي الزراعية في إمارة الشارقة، والتي تهدف إلى دعم أصحاب المزارع وتشجيعهم على الزراعة الإنتاجية من خلال توفير حزم من الخدمات النوعية والتسهيلات اللازمة، والحصول على ترخيص رسمي لمزاولة أنشطة الإنتاج الزراعي في الإمارة وفق آلية واضحة وإطار تكاملي يضمن تفعيل دور الشركاء المعنيين والتزام المزارعين بأعلى معايير الجودة والسلامة الغذائية، وتعزيز فرص الاستثمار الزراعي والانتاج المحلي.

وناقش المجلس مشروع قانون بشأن تنظيم استخدام الطائرات بدون طيار في إمارة الشارقة، والذي يأتي مواكبةً لتطور وريادة قطاع الطيران في الدولة، ووجه المجلس بتضمين مشروع القانون مجموعة من الملاحظات وإحالته إلى المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة.

واطلع المجلس على تقرير إنجازات جائزة الشارقة للعمل التطوعي، الذي تضمن الخطة الإستراتيجية للجائزة التي تعمل على تعزيز التنافس في العمل التطوعي، ونشر وتعزيز ثقافة التطوع وقيمه في المجتمع، وتحقيق التميز المؤسسي في أداء الجائزة.

وبين التقرير إحصائيات المشاركات في الجائزة، والتي وصلت إلى 292 مشاركة تنافست على 14 فئة من فئات الجائزة، كما أوضح التقرير نمو الأعداد المشاركة وزيادة الفئات، بما يشمل مختلف الشرائح والمجالات التطوعية، مثل الشخصيات المخضرمة والجهات والداعمين والفرق التطوعية والطلبة والضواحي والمبادرات.