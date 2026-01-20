"الجودو" يعتمد تطوير منتخبات الناشئين والأشبال والشباب

أبوظبي في 20 يناير/ وام/اعتمد اتحاد الإمارات للجودو برنامجا ميدانيا لتطوير منتخبات الناشئين والأشبال والشباب استعدادا للمشاركة في البطولات الخليجية والعربية والآسيوية المقبلة في 2026.

وأكد الاتحاد في بيان له، أن التعاقد مع المدرب والبطل الأوزبكي السابق شرف الدين لطف الله، للإشراف على تدريب فئات الشباب والناشئين والأشبال، يأتي ضمن هذه الخطة التطويرية، لاسيما أن المدرب الجديد له خبرة ميدانية ومهنية كبيرة، وحقق العديد من الألقاب الأولمبية، والقارية والدولية، لاعبا ومدربا.

وأشار إلى أن الفترة المقبلة ستشهد تنفيذ زيارات ميدانية للمدرب الجديد إلى أندية الجودو، بعد التوافق على أهداف المرحلة والخطة إثر اجتماع المدرب مع كل من محمد جاسم، الأمين العام للاتحاد، وعيسى بن هويدن، عضو اتحاد الجودو، رئيس لجنة أندية ومراكز الجودو المنطقة الشرقية والشمالية، وشعبان السيد المدير الفني.

وأوضح أن الهدف من الزيارات الميدانية المقررة هو الوقوف على المستويات الفنية للاعبين أثناء التدريبات، ومتابعة كافة الجهود المرتبطة بتأهيلهم، وتوفير البرامج المواكبة للطفرة الكبيرة التي تشهدها اللعبة في الدولة، تمهيدا لاختيار قوائم المنتخبات الوطنية المختلفة.