معرض دبي العالمي للطوابع 2026 منافسات دولية بمشاركة 469 عارضا

دبي في 20 يناير /وام/تشهد فعاليات معرض دبي العالمي للطوابع 2026، تنظيم منافسات متخصصة بين هواة جمع الطوابع ضمن عدد من الفئات المعتمدة بمشاركة 469 عارضا من داخل الدولة وخارجها، وذلك على مدى خمسة أيام .

وتتضمن منافسات الهواة ثمان فئات رئيسية تشمل فئة البريد التقليدي التي تستعرض الطوابع البريدية وتصميماتها والرسوم الأولية المرتبطة بها إلى جانب فئة التاريخ البريدي التي تركز على التعرفة البريدية ومسارات البريد بين الدول وفئة المواضيع التي تتناول موضوعات متنوعة توثقها الطوابع مثل الألعاب الأولمبية والمنافسات الرياضية والحيوانات والأسماك والبيئات الطبيعية والأحداث الوطنية وتعد من أكثر الفئات جذبا لفئة الشباب.

ويضم المعرض أيضا فئة القرطاسية البريدية المتخصصة في المواد الورقية المدفوعة القيمة التي تصدرها الإدارات البريدية مثل الرسائل الجوية والكوبونات الدولية، إضافة إلى فئة الشباب تحت سن 21 عاما بهدف تشجيع الأجيال الناشئة على الاهتمام بهواية جمع الطوابع وفق معايير تحكيم خاصة.

كما تشمل المنافسات فئة البطاقات البريدية المصورة التي تحمل صور معالم الدول والمخصصة للإرسال البريدي وهي من الفئات الحديثة التي تم اعتمادها رسميا كفئة متكاملة خلال الجمعية العمومية لـ اتحاد جمعيات هواة الطوابع الدولي التي عقدت في شنغهاي في ديسمبر 2024.

ويضم المعرض كذلك فئة المنصة الواحدة الموجهة للمبتدئين والمحترفين إلى جانب فئة المطبوعات الورقية والمواقع الإلكترونية المتخصصة في شؤون الطوابع البريدية.

ويشرف الاتحاد البريدي العالمي على تنظيم مسابقة خاصة بفئة الإدارات البريدية بمشاركة 20 إدارة بريدية على أن يتم تحديد الفائزين عبر تصويت الجمهور من خلال منصة الاتحاد بما يعزز التفاعل المجتمعي ويبرز الابتكار في التجارب البريدية.

وقال المنسق العام للمعرض علي عبدالرحمان أحمد لوكالة أنباء الإمارات"وام"، إن هواية جمع الطوابع قامت منذ نشأتها على المشاركة والمقارنة وتبادل المعرفة والشغف، موضحا أن المعارض المحكمة نشأت في إطار تنافسي إيجابي يضمن تقييما عادلا وموضوعيا بين مجموعات متقاربة.

وأوضح أن نظام التحكيم يمنح شهادات مشاركة لمن يقل رصيدهم عن 60 درجة بينما تتدرج الميداليات من البرونزية والفضية إلى الذهبية والذهبية الكبيرة بحسب عدد الدرجات المحققة، مشيرا إلى أن فئة الإدارات البريدية انطلقت عام 2008 في بوخارست، وأصبحت محطة ثابتة في كبرى المعارض العالمية وتحظى بتقدير واسع من الجمهور والهواة والتجار.