"موانئ أبوظبي" تستحوذ على حوض بناء السفن الإسباني "بالنسياغا أستيليروس"

أبوظبي في 20 يناير/ وام/ أعلنت مجموعة موانئ أبوظبي عن استحواذ شركة "سفين للأحواض الجافة"، التابعة للمجموعة، وجزء من "نواتوم البحرية"، على ملكية كاملة بنسبة 100% لحوض بناء السفن "بالنسياغا أستيليروس"، أحد أبرز أحواض بناء وصيانة السفن في إسبانيا وأكثرها تطوراً من الناحية التقنية، وذلك مقابل قيمة إجمالية بلغت 11.2 مليون يورو.

ويعزّز هذا الاستحواذ عمليات مجموعة موانئ أبوظبي في إسبانيا ومنطقة البحر الأبيض المتوسط، ويدعم توسّعها المتنامي في قطاع طاقة الرياح البحرية.

يقع الحوض في إقليم الباسك، وسيواصل نشاطه باسم حوض "بالنسياغا لبناء السفن"، ويتمتع بخبرة تمتد لنحو قرن في بناء السفن، مدعوماً ببنية تحتية متطورة تشمل حوضين جافين، ومنزالاً بطول 105 أمتار، ومصنعاً يمتد على مساحة 22,385 مترا مربعا مزوداً بأحدث تقنيات الأتمتة والتصنيع، بالإضافة إلى منشأة مخصصة للقطع والتصنيع تبلغ مساحتها 3,530 متر مربع.

ويُعد الحوض من المنشآت الرائدة في تصنيع الهياكل الكبيرة مسبقة الصنع للمشاريع البحرية، ومن أبرز منشآت بناء السفن عالية التعقيد الهندسي.

كما يُعتبر من بين أحواض بناء السفن القليلة في إسبانيا المتخصّصة في بناء سفن عمليات الخدمة المتقدمة التي تستخدم كقواعد عائمة لمزارع الرياح البحرية، بالإضافة إلى سفن الأبحاث وسفن الدعم البحري وسفن القطر المتخصّصة.

وقال الكابتن عمار مبارك الشيبة، الرئيس التنفيذي للقطاع البحري والشحن، مجموعة موانئ أبوظبي " إن هذا الاستحواذ يعد دليلاً راسخاً على إستراتيجينا الهادفة إلى تحقيق التوسع الدولي وتنويع محفظة أعمالنا، وستسهم الخبرات المتقدمة لحوض "بالنسياغا لبناء السفن" في مجال بناء السفن المتطورة، ولا سيما السفن المصممة لخدمة قطاع طاقة الرياح البحرية، في تعزيز طموحاتنا ودعم نقل المعرفة وتبنّي أفضل الممارسات عبر عمليات شركة "سفين للأحواض الجافة".

وأضاف " أن دمج أحد أكثر أحواض بناء السفن تطوراً في إسبانيا ضمن محفظتنا سيعزز قدراتنا لدعم التحول العالمي نحو الطاقة النظيفة، ويُسهم في توفير فرص عمل عالية القيمة، وخلق فرص اقتصادية في الأسواق الحيوية".

ويعزز هذا الاستثمار مساهمة مجموعة موانئ أبوظبي المتنامية في سوق توليد طاقة الرياح البحرية العالمي، ولا سيما عقب الإعلان مؤخراً عن شراكتها مع "مصدر" للتعاون في تطوير وتنفيذ مشاريع توليد طاقة الرياح البحرية.

ومع التوقعات بارتفاع الطلب على سفن عمليات الخدمة المتخصصة خلال السنوات المقبلة، سيُمكّن الموقع الإستراتيجي لحوض "بالنسياغا لبناء السفن" بالقرب من بحر الشمال والأسواق الأوروبية من لعب دور حيوي في تلبية هذا الطلب، بما يدعم إستراتيجية المجموعة لتطوير إمكانات متقدمة في مجال طاقة الرياح البحرية.

ومن المتوقع أن يسهم هذا الاستحواذ أيضاً في تحقيق فوائد اقتصادية للمنطقة من خلال توفير أكثر من 50 وظيفة تخصصية جديدة لدعم مشاريع السفن المتطورة القائمة، بالإضافة إلى المشاريع المستقبلية التي سيتم تنفيذها بالشراكة مع "سفين للأحواض الجافة" وشركاء مجموعة موانئ أبوظبي الدوليين، فضلاً عن المساهمة في تلبية متطلبات أسطول مجموعة موانئ أبوظبي.