هيئة أبوظبي للتراث تشارك في مهرجان الظفرة للكتاب

أبوظبي في 20 يناير / وام / تشارك هيئة أبوظبي للتراث في فعاليات الدورة السادسة من مهرجان الظفرة للكتاب، من 19 إلى 25 يناير الجاري في حديقة مدينة زايد العامة في منطقة الظفرة، بتنظيم مركز أبوظبي للغة العربية.

وتعكس المشاركة الدور الحيوي الذي تضطلع به الهيئة في دعم الثقافة والقراءة، وتعزيز الوعي بأهمية التراث بوصفه ركيزة أساسية في بناء الهوية الوطنية، ودعم المبادرات الثقافية على مستوى الدولة.

كما تأتي المشاركة ضمن جهود الهيئة الرامية إلى التوسع في نشر الدراسات والبحوث المتخصصة في مجالي التراث والأدب، بما يسهم في توطيد التعاون وتبادل الخبرات مع المؤسسات المعنية بمجالات عمل الهيئة.

وأكد عبيد بن قذلان المزروعي، مدير إدارة الشعر في هيئة أبوظبي للتراث، حرص الهيئة على المشاركة والحضور الفاعل في مختلف المعارض والمنابر الثقافية التي تعمل على تعزيز مسيرة الحراك الثقافي والمعرفي، وتسهم في حفظ الموروث الأدبي والمعرفي الإماراتي ونقله للأجيال الجديدة وتعزيزه في نفوسهم وتعريف الآخرين به.

وأضاف أن الهيئة تسجل حضورها في مختلف الفعاليات الثقافية بإتاحتها للجمهور عشرات العناوين التي تجسد الجهود البحثية النوعية لنخبة من الباحثين في التراث والأدب والتاريخ، ما يشكل إثراء للمكتبة المحلية والعربية ويخدم تراثنا المعرفي.