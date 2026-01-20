اتحاد الجوجيتسو يعلن تفاصيل الجولة الأولى من بطولة خالد بن محمد بن زايد في نسختها الثالثة

أبوظبي في 20 يناير / وام/ أعلن اليوم اتحاد الإمارات للجوجيتسو عن إقامة منافسات الجولة الأولى من بطولة خالد بن محمد بن زايد للجوجيتسو بنسختها الثالثة، في مجمع ند الشبا الرياضي «ناس» بدبي يومي 24 و25 يناير الجاري.

وقال الإتحاد في بيان اليوم، إن منافسات الجولة الافتتاحية ستخصص لفئة «بدون البدلة»، بمشاركة واسعة تضم مئات اللاعبين واللاعبات من مختلف الفئات، في أجواء رياضية تجمع بين التنافس والحضور المجتمعي، حيث ينسجم هذا المشهد مع «عام الأسرة» من خلال ترسيخ دور البطولة كمنصة تجمع العائلة وتعزز قيم الدعم الأسري، وتشجع الأبناء على انتهاج أسلوب حياة نشط وصحي.

وتتضمن النسخة الثالثة من البطولة 8 جولات تُقام في مختلف مناطق الدولة، بواقع 5 جولات لفئة البدلة و3 جولات لفئة بدون البدلة، ضمن منظومة تنافسية متكاملة تهدف إلى توسيع قاعدة الممارسة، ورفع جاهزية اللاعبين، واكتشاف المواهب وتطويرها، وصولاً إلى دعم المنتخبات الوطنية وتعزيز استدامة التفوق الفني.

وتم فتح باب التسجيل للمشاركة في الجولة الأولى، التي تشمل منافسات فئات الأطفال، والناشئين، والشباب، والكبار، والأساتذة، بما يعكس شمولية البطولة وقدرتها على احتضان مختلف المراحل العمرية، ضمن بيئة احترافية تواكب تطور مستويات اللعبة، وتوفّر فرصاً متكافئة للتنافس وصقل الخبرات.

وأعلن الاتحاد أن النسخة الثالثة من البطولة ستواصل البناء على النجاحات التي حققتها النسختان السابقتان، بعدما رسّخت مكانتها كإحدى أبرز الاستحقاقات المحلية، وأسهمت في رفع معدلات المشاركة وتعزيز تنافسية الأندية والأكاديميات، من خلال نظام تصنيف يدعم التطوير الفني ويضمن استدامة المستوى على مدار الموسم، بما يعكس نضج المنظومة التنظيمية والفنية.

وجاءت النسخة الثانية من البطولة لتؤكد تطور المنافسات، بعدما شهدت نزالات عالية المستوى أسفرت عن تتويج نادي بني ياس بطلاً لفئة البدلة، ونادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس بطلاً لفئة بدون البدلة، في انعكاس مباشر لتطور الأداء وارتفاع جودة المنافسة بين الأندية.

وأكد سعادة محمد سالم الظاهري، نائب رئيس اتحاد الإمارات للجوجيتسو، أن بطولة خالد بن محمد بن زايد للجوجيتسو تمثل إحدى الركائز الأساسية في منظومة تطوير الرياضة، من خلال توفير بيئة تنافسية نموذجية تتيح للاعبين خوض تجارب متنوعة تسهم في رفع الجاهزية الفنية، وتطوير كفاءة الأداء، وتعزيز المنافسة بين الأندية والأكاديميات.

وقال:" في سياق عام الأسرة، تعكس البطولة رؤية أوسع لدور الرياضة في تعزيز التماسك الأسري، عبر تشجيع الحضور والمساندة والتفاعل الإيجابي مع المنافسات، وترسيخ القيم التي تنطلق من الأسرة وتواكب رحلة اللاعب منذ بداياته، بما يسهم في إعداد جيل متوازن يجمع بين التفوق الرياضي والوعي المجتمعي، والتمسك بأنماط الحياة الصحية".