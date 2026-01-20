"سرديات التصميم" ضمن معرض فني لندوة الثقافة والعلوم وجمعية كورية

دبي في 20 يناير /وام/نظمت ندوة الثقافة والعلوم بالتعاون مع الجمعية الكورية للتصميم والفنون، معرضاً فنياً ثلاثياً بعنوان سرديات التصميم افتتحه معالي محمد المر رئيس مجلس أمناء مكتبة محمد بن راشد بحضور بلال البدور رئيس مجلس الإدارة وعلي عبيد الهاملي نائب الرئيس وعدد من القيادات الثقافية والأكاديمية ونخبة من الفنانين والمهتمين بالشأن الفني.

وتشكل هذه التظاهرة الفنية ثلاثية الأبعاد حدثاً استثنائياً في المشهد الثقافي حيث تقدم تجربة متكاملة تتنقل بين عمق التراث الإنساني وروح المعاصرة واتساع الأفق العالمي من خلال ثلاثة معارض رئيسية

ويضم المعرض الأول المعرض الدولي سرديات التصميم وهو معرض جماعي يستكشف تحوّل المبادئ الأساسية للتصميم إلى لغة سردية عالمية بمشاركة مئات الفنانين من 22 دولة من بينها الإمارات وكوريا والولايات المتحدة واليابان والصين وإسبانيا ويشارك من الفنانين الإماراتيين د نجاة مكي ونجوم الغانم وخليل عبد الواحد وفاطمة الحمادي.

أما المعرض الثاني جيكجي للنحات الكوري البروفيسور أم هيوك يونغ رئيس الجمعية الكورية للتصميم والفنون ويقدم قراءة فنية لكتاب الجيكجي أقدم كتاب مطبوع بحروف معدنية في العالم عبر منحوتات تحكي رحلة الخشب من الطبيعة إلى المعرفة وعودته إليها.

ويختتم الحدث بالمعرض الثالث مشاهد الحياة تعابير منسوجة بالقصص للفنان والمصمم العالمي البروفيسور تشانغ سيك كيم رئيس لجنة التحكيم الدولية لمهرجان الإمارات الدولي للبوستر وأستاذ تصميم الاتصال المرئي في جامعة سان خوسيه الحكومية ويضم أكثر من 40 عملاً تجريبياً تعكس تحوّلاً مهماً في مسيرته من التصميم الجرافيكي إلى الفن التشكيلي المعاصر.

وأكد معالي محمد المر أن هذه الثلاثية الفنية تجسيد حي لرؤية دولة الإمارات في جعل الثقافة والفنون جسراً للحوار الإنساني وأداة للتقارب بين الشعوب مشيراً إلى أن المعارض الثلاثة تمثل حواراً متكاملاً مع التاريخ والعالم المعاصر والتجربة الإنسانية.

وأكد بلال البدور أن استضافة التظاهرة العالمية تعكس التزام الندوة بدورها كمنصة للحوار الإبداعي والتبادل الثقافي، فيما أعرب البروفيسوران أم هيوك يونغ وتشانغ سيك كيم عن اعتزازهما بالمشاركة في دبي بوصفها ملتقى عالمياً للثقافات والإبداع.

وأوضح البروفيسور عرفات النعيم القيم الفني للمعرض، أن الحدث يقدم للجمهور رحلة فكرية وبصرية متعددة المستويات تعزز مشاركة الزائر في إعادة صياغة السرديات الإنسانية عبر الفن.