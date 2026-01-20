كالدس وجنرال أتوميكس لأنظمة الطيران تتعاونان لإنتاج طائرة "أم كيو-9بي" وطائرة القتال التعاوني "غامبيت"

أبوظبي في 20 يناير / وام/ وقعت مجموعة كالدس القابضة، المتخصصة في تطوير وتصنيع المنتجات الدفاعية ومقرّها أبوظبي، وشركة جنرال أتوميكس لأنظمة الطيران، الشركة العالمية المتخصصة في أنظمة الطائرات غير المأهولة، مذكرة تفاهم للتعاون في الإنتاج المشترك لطائرة "أم كيو-9بي" (MQ-9B) المسيرة وطائرة القتال التعاوني "غامبيت" (Gambit Collaborative Combat Aircraft) في دولة الإمارات العربية المتحدة، بالإضافة إلى أنظمة القيادة والسيطرة وإدارة المعارك.

وتم توقيع الاتفاقية من قبل الدكتور خليفة مراد البلوشي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة كالدس القابضة وديفيد ألكساندر، رئيس شركة جنرال أتوميكس لأنظمة الطيران، على هامش فعاليات معرضي يومكس وسيمتكس 2026.

وتوفر المذكرة إطاراً للتعاون بين مجموعة كالدس وشركة جنرال أتوميكس لأنظمة الطيران وشركة جنرال أتوميكس للاستخبارات، يشمل العمل المشترك في برامج تصنيع الهياكل، وخطوط التصنيع والإنتاج، والاختبارات والفحص، إضافة إلى اختبارات الطيران التشغيلية وعمليات القبول.

وقال الدكتور خليفة مراد البلوشي : "يمثّل توقيع مذكرة التفاهم مع شركة جنرال أوتوميكس الرائدة في مجال الطائرات المسيرة على مستوى العالم خطوة استراتيجية في تعزيز وتمكين قدرات المجموعة في قطاع الأنظمة غير المأهولة بما يتوافق مع متطلبات المستخدمين. ويأتي هذا التعاون في ظل النمو المتسارع للقطاع إقليمياً وعالمياً، مستنداً إلى خبرات وقدرات تصنيعية موثوقة لدى الطرفين، كما يفتح آفاقاً أوسع لشراكات مستقبلية في مجالات الابتكار ونقل المعرفة وتوسيع نطاق التصنيع بما يحقق المصالح المشتركة".

من جهته، قال ديفيد ألكساندر، : "يُمكّننا التعاون مع الشركاء داخل دولة الإمارات من الاستفادة من خبراتهم الرائدة والقدرات المتقدمة في المنطقة. وتمثل هذه الاتفاقية بالنسبة لنا تأكيداً على الالتزام المشترك بالتعاون طويل الأمد، وتعزيز الابتكار التكنولوجي، ودعم تطوير طائراتنا في دولة الإمارات".

ويشكّل التعاون خطوة نوعية، كونه أول مشروع يتم فيه تصنيع طائرات من جنرال أتوميكس في المنطقة، الأمر الذي يسهم في تلبية الطلب المتزايد على طائرة أم كيو-9بي المسيرة وطائرة القتال التعاوني غامبيت في المنطقة والعالم.