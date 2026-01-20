إلفيرا ديانغاني أوسيه مديرا فنيا للدورة الثانية من بينالي أبوظبي للفن العام

أبوظبي في 20 يناير/ وام/ أعلنت دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي عن تعيين إلفيرا ديانغاني أوسيه مديراً فنياً للدورة الثانية من بينالي أبوظبي للفن العام والتي تنطلق في خريف عام 2026 وتستمر حتى عام 2027.

وتأتي هذه الدورة لتستكمل النجاح الذي حققته النسخة الافتتاحية من البينالي، والتي حوّلت أبوظبي إلى منصة مفتوحة للفن العام والحوار الثقافي والمجتمعي في مختلف أنحاء الإمارة.

وكانت الدورة الأولى قد أقيمت بين 15 نوفمبر 2024 و30 أبريل 2025 في أبوظبي والعين، وشهدت مشاركة فنانين من الإمارات والعالم، قدموا أعمالا تركيبية خاصة بالمواقع، اقتُني عدد منها لتبقى كأعمال فنية عامة دائمة.

تشغل إلفيرا ديانغاني أوسيه حاليا منصب مدير متحف برشلونة للفن المعاصر (ماكبا)، وتُعد من أبرز القيّمين الفنيين على الساحة الدولية. وتولت سابقا مناصب قيادية في مؤسسات فنية مرموقة، من بينها مؤسسة “ذا شو روم” في لندن، كما عملت قيّمة في كل من تيت مودرن وكرييتيف تايم، وكانت القيّمة العامة للدورة الثامنة من بينالي غوتنبرغ الدولي للفن المعاصر.