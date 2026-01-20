منتخب الإمارات في المجموعة الأولى ببطولة دبي الدولية لكرة السلة الـ35

دبي في 20 يناير/ وام/ أعلنت اللجنة المنظمة لبطولة دبي الدولية لكرة السلة، في نسختها الـ35 مشاركة 10 فرق في المنافسات التي تنطلق في 23 يناير الجاري وتستمر حتى الأول من فبراير المقبل، على صالة راشد بن حمدان في نادي النصر الرياضي.

وارتفع عدد الفرق المشاركة من 8 إلى 10 خلال اليومين الماضيين، بعد انضمام فريقي الوحدة السوري والاتحاد الليبي، إلى جانب كل من منتخب الإمارات، والنصر، وبيروت اللبناني، والكرامة والفداء السوريين، وأهلي طرابلس الليبي، والإفريقي التونسي، و"زامبوانغا" الفلبيني.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقدته اللجنة المنظمة اليوم، بحضور عبداللطيف الفردان رئيس اتحاد الإمارات لكرة السلة رئيس اللجنة المنظمة العليا للبطولة، وسالم المطوع الأمين العام للاتحاد مدير البطولة، وناجي الجابري رئيس شركة الجيل الجديد للفعاليات الرياضية المنظمة للبطولة، إلى جانب أعضاء اللجنة المنظمة وممثلي الشركات الراعية.

وأوضحت اللجنة المنظمة أن الفرق المشاركة تم توزيعها على مجموعتين، حيث ضمت المجموعة الأولى منتخب الإمارات، والنصر، والفداء وحمص والوحدة السوريين، والاتحاد الليبي، فيما ضمت المجموعة الثانية بيروت اللبناني، والكرامة السوري، والإفريقي التونسي، وأهلي طرابلس الليبي، و"زامبوانغا" الفلبيني.

وقال عبداللطيف الفردان إن بطولة دبي الدولية لكرة السلة واصلت، على مدار أكثر من ثلاثة عقود، ترسيخ مكانتها كواحدة من أعرق بطولات اللعبة على المستويين العربي والإقليمي، حتى بات اسمها مرتبطًا بمدينة دبي كوجهة رياضية إقليمية ودولية، مشيرًا إلى أن البطولة تمثل إرثًا رياضيًا يعتز به، ومشيدًا بالدور البارز للواء /م/ إسماعيل القرقاوي، رئيس الاتحاد العربي لكرة السلة والرئيس السابق لاتحاد الإمارات للعبة، في دعم البطولة وتعزيز مكانتها.

من جانبه، اعتبر منير بن الحبيب، المدير الفني لمنتخب الإمارات، أن المشاركة في بطولة دبي الدولية لكرة السلة تمثل محطة إعداد مهمة ضمن برنامج تجهيز المنتخب للمشاركة في دورة الألعاب الخليجية المقررة إقامتها في قطر خلال شهر مايو المقبل.

وأوضحت اللجنة المنظمة أنه تم اعتماد قيد 3 لاعبين أجانب في صفوف كل فريق، معتمدين من قبل الاتحاد الآسيوي لكرة السلة، على أن يشارك لاعبان أجنبيان فقط داخل أرضية الملعب، إضافة إلى الاستعانة بخمسة حكام دوليين معتمدين من الاتحاد الدولي لكرة السلة، إلى جانب حكام اتحاد الإمارات لكرة السلة.