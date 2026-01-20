بلدية مدينة العين :" خدمة آمر" تعزز سعادة المتعاملين

العين في 20 يناير /وام/ أعلنت بلدية مدينة العين عن نتائج إحصائية خدمة «آمر» لعام 2025، والتي عكست نجاح المنظومة الرقمية في ضمان استمرارية تقديم الخدمات بكفاءة وجودة عالية، وتعزيز تجربة المتعاملين، لا سيما كبار المواطنين وأصحاب الهمم.

وسجلت الخدمة مؤشر سعادة المتعاملين نسبة 100% عن خدمة آمر، ما يؤكد مستوى الرضا عن سهولة الإجراءات وسرعة الاستجابة وجودة الدعم الفني، ويجسد التزام البلدية بتطبيق أعلى معايير التميز في تقديم الخدمات الحكومية.

وبلغ إجمالي الإيرادات أكثر من 1.5 مليون في سنة 2025 تم تحصيلها من 33 خدمة تقدمها البلدية عبر خدمة آمر، مما يعزز كفاءة التحول الرقمي وربط جودة الخدمة بالأداء المالي.

وبحسب الإحصائية، بلغ إجمالي عدد المعاملات المنجزة 1,685 معاملة (برسوم وبدون رسوم)، فيما تم استقبال 974 مكالمة عبر مركز الاتصال، والتعامل مع 570 متعاملاً من خلال الويب شات ومنصات الدعم الرقمي، بما يعكس فاعلية قنوات التواصل المتعددة.

وأكدت البلدية أن النتائج تعكس نجاح استراتيجية استمرارية الأعمال، ودور خدمة «آمر» كحل ذكي ومرن يسهم في تسهيل الإجراءات وضمان وصول الخدمات للمتعاملين بكفاءة عالية، انسجاماً مع توجهات إمارة أبوظبي في تحسين جودة الحياة وتعزيز سعادة المجتمع.