شرطة أبوظبي تستعرض أنظمتها الذكية في "يومكس و سيمتكس 2026"

أبوظبي في 20 يناير/ وام/ استعرضت شرطة أبوظبي ممثلة في أكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية والأمنية والقطاعات الشرطية أحدث الأنظمة والتقنيات الذكية والمعدات المتقدمة المستخدمة في المجال الشرطي والأمني، ضمن مشاركتها في معرض الأنظمة غير المأهولة "يومكس" ومعرض المحاكاة والتدريب "سيمتكس" 2026 ، في مركز أبوظبي الوطني للمعارض(أدنيك) أبوظبي، بحضور واسع من المختصين والزوار والوفود الرسمية.

واطّلع زوّار «يومكس وسيمتكس 2026» على حزمة من المشاريع والأنظمة الحديثة في جناح شرطة أبوظبي التي عكست مستوى التقدّم التقني في منظومة العمل الشرطي، من أبرزها المختبرات الباليستية المتنقلة التي تتيح إجراء التحاليل الباليستية في مواقع الأحداث بشكل فوري، بما يسهم في تطوير قدرات التحقيق الميداني بدقة وكفاءة عالية، حيث جُهّزت بأحدث الأجهزة والمعدات المتخصصة في تحليل الأدلة الباليستية بمسرح الجريمة، الأمر الذي ينعكس إيجابًا على تسريع وتيرة التحقيقات ورفع كفاءة الأداء الميداني، وتعرّف الجمهور على برنامج «حاضنة الأفكار» الهادف إلى دعم الإبتكار واستقطاب المشاريع الريادية، بما يسهم في تطوير منظومة العمل الأمني والارتقاء بالخدمات الشرطية وفق أفضل الممارسات المتقدمة.

وقدّمت شرطة أبوظبي عرضًا متكاملًا حول بوابة التدريب الافتراضي التي توفّر بيئة تدريب رقمية متقدمة تعتمد على تقنيات المحاكاة ثلاثية الأبعاد والسيناريوهات الافتراضية، بما يسهم في تعزيز جاهزية المنتسبين ورفع كفاءتهم في التعامل مع مختلف المواقف الميدانية، واطّلع الجمهور على منظومة «المدينة الآمنة» التي تستعرض أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي والتحليلات الذكية في تعزيز السلامة العامة، ومراقبة الحركة في المدينة، ودعم سرعة الاستجابة للحوادث.

واستعرض مركز الإمارات للأدلة الإلكترونية أحدث التقنيات المتخصصة في جمع الأدلة الرقمية وتحليلها، ودوره في دعم التحقيقات الإلكترونية ومواجهة التحديات الأمنية السيبرانية، إلى جانب إبراز جهوده في تطوير قدرات الاختصاصيين ورفع كفاءة الكوادر العاملة في مجال الأدلة الرقمية، وفق أفضل الممارسات المعتمدة.

وقدّمت إدارة طيران الشرطة عروضًا حول إمكاناتها التشغيلية الحديثة في الاستجابة للطوارئ والدعم الجوي والبحث والإنقاذ، إضافة إلى تعريف الزوّار بأنظمة المراقبة الجوية وتقنيات الطيران المستخدمة في تعزيز العمليات الأمنية.

وأكدت شرطة أبوظبي أن مشاركتها في "يومكس وسيمتكس 2026"، تأتي في إطار استراتيجيتها لتعزيز الابتكار وتطوير العمل الشرطي الذكي، والاطلاع على أفضل الممارسات العالمية في مجالات الأنظمة غير المأهولة والمحاكاة والتدريب، بما يسهم في دعم الأمن المجتمعي وتحقيق أعلى مستويات الجاهزية والريادة.