أسعار النفط تتأرجح صعودا وهبوطا والذهب يبلغ ذروة قياسية جديدة

عواصم في 20 يناير/ وام/ افتقرت أسعار النفط إلى اتجاه واضح اليوم وتأرجحت صعودا وهبوطا فيما بلغ الذهب ذروة قياسية جديدة بينما ساهم ضعف الدولار وصدور بيانات اقتصادية أفضل من المتوقع من الصين في دعم الأسعار .

وتراجع الدولار إلى أدنى مستوياته في أسبوع بعدما أدت ‌تهديدات الرسوم الجمركية إلى ​عمليات بيع واسعة النطاق في الأسهم الأمريكية

والسندات الحكومية.

وتأرجحت العقود الآجلة لخام برنت لشهر مارس إذ ارتفعت في وقت سابق من اليوم قبل ‌انخفاضها بحلول الساعة 0740 بتوقيت جرينتش بمقدار 16 سنتا، أو 0.3 بالمئة، إلى 63.78 دولار للبرميل. وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي لشهر فبراير

التي ينتهي تداولها اليوم 14 سنتا أي 0.2 بالمئة إلى 59.58 دولار. وكان عقد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي لشهر مارس الأكثر تداولا 22 سنتا أو ‍0.4 بالمئة ‍إلى 59.12 دولار. وأظهرت بيانات نمو الاقتصاد الصيني خمسة بالمئة العام الماضي، بما يتماشى مع هدف الحكومة .

وأظهرت بيانات صينية صدرت أمس أن استهلاك المصافي الصينية في 2025 ارتفع 4.1 بالمئة على أساس سنوي، ونما إنتاج النفط الخام 1.5 بالمئة. ووصل كلاهما إلى أعلى مستوياته على الإطلاق. و قفز الذهب متجاوزا مستوى 4700 دولار للأوقية للمرة الأولى اليوم بينما جرى تداول الفضة بالقرب من مستوى قياسي مرتفع.وارتفع الذهب في المعاملات الفورية واحدا بالمئة إلى 4717.03 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0730 ‌بتوقيت جرينتش، بعدما بلغ أعلى مستوى له على الإطلاق عند 4721.91 دولار في وقت سابق.وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم فبراير 2.8 بالمئة إلى 4722.70 دولار للأوقية.

وانخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.5 بالمئة إلى 94.23 دولار للأوقية، بعد أن سجلت مستوى قياسيا مرتفعا بلغ 94.72 دولار ‍في وقت

سابق من الجلسة. وارتفعت أسعار الذهب بأكثر من 70 بالمئة منذ أن بدأ ترامب ولايته ‍الثانية قبل عام، بينما ‌قفزت الفضة بأكثر من 200 بالمئة.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفع البلاتين في المعاملات الفورية 0.⁠6 بالمئة إلى 2387.55 دولار للأوقية، في حين صعد

البلاديوم ⁠0.2 بالمئة إلى 1845.75 دولار.