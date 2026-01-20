مذكرة تفاهم بين جامعتي أبوظبي وكوريا لتعزيز التعاون الأكاديمي

أبوظبي في 20 يناير / وام / أعلنت جامعة أبوظبي، اليوم، عن توقيع مذكرة تفاهم مع جامعة كوريا، إحدى أبرز الجامعات في جمهورية كوريا بهدف تعزيز التعاون الأكاديمي العالمي وفتح آفاق جديدة للفرص التعليمية لطلابها.

وتحدد المذكرة مع جامعة كوريا إطاراً منظماً للتبادل الطلابي بين المؤسستين، مما يفتح آفاقاً جديدةً للطلاب للاستفادة من الفرص الدولية.

كما تدعم التعاون الأكاديمي، والتعاون في الأبحاث، وتبادل الثقافات، ما يوفر للطلاب فرصةً لاكتساب تجارب تعليمية متنوعة ووجهات نظر عالمية.

وتمثل الشراكة امتداداً لمذكرة تفاهم سابقة بين الجامعتين في مجالات البحث والتبادل الأكاديمي، مما يدعم رسالة جامعة أبوظبي في تعزيز الفرص التي تمنح الطلبة المهارات والمعرفة اللازمة للنجاح في عالم مترابط وسريع التغيّر.

وأعلنت جامعة أبوظبي كذلك عن إتمام الدورة الثانية من "برنامج الدراسة الدولية بالخارج 2026"، وهو برنامج استثنائي استمر لمدة عشرة أيام في أبوظبي والعين ودبي.

وتمحور هذا العام حول موضوع "الثقافة، والتقدم الاقتصادي، والاستدامة في الإمارات"، وشارك فيه 37 طالباً من 6 دول.

وقدّم البرنامج تجربةً مميزةً تجمع بين التعلم الأكاديمي والزيارات الميدانية لأبرز المؤسسات الوطنية والخاصة مثل الاتحاد للطيران، وشركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك)، وسوق أبوظبي العالمي ، إلى جانب جولات ثقافية في معالم بارزة مثل متحف اللوفر أبوظبي وجامع الشيخ زايد الكبير.

وقال البروفيسور غسان عواد، مدير الجامعة إنه من خلال مبادرات مثل "برنامج الدراسة الدولية بالخارج" وشراكتنا مع مؤسسات عالمية مثل جامعة كوريا، تقدم جامعة أبوظبي للطلبة تجارب تعليمية واقعية تسهم في تطوير مسيرتهم الأكاديمية، وتربط التعلم داخل القاعات الدراسية بالواقع العملي.

وأشار إلى أن هذه البرامج تتيح للطلبة التفاعل مع بيئات أكاديمية وثقافية متنوعة، مما يعزز تجربتهم الأكاديمية ويرسخ مكانة دولة الإمارات كمركز عالمي لتبادل المعرفة والتعاون بين الثقافات.

وتم تصميم "برنامج الدراسة الدولية بالخارج 2026" لدعم تطوير الطلبة، بما يعكس تركيز جامعة أبوظبي على تقديم فرص التعلم التي تتماشى مع الأولويات الوطنية للدولة.