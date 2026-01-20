"صُنع في الشارقة" تستعرض منتجات مبتكرة ضمن مهرجان ريادة الأعمال 2026

الشارقة في 20 يناير /وام/ تسلط منطقة "صُنع في الشارقة" ضمن النسخة التاسعة من مهرجان الشارقة لريادة الأعمال 2026، الذي يُقام يومي 31 يناير الجاري و1 فبراير المقبل في مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار، الضوء على منتجات صُنعت في الشارقة ضمن منظومة ريادية محلية.

وتشكّل هذه المنطقة مساحة مخصصة لاستعراض منتجات طوّرها مؤسسون داخل الإمارة وتعكس قدرتهم على تحويل الأفكار إلى منتجات قائمة بما يفتح آفاقًا للتواصل مع الشركاء والعملاء ويعزّز حضور المنتجات المحلية في الأسواق ويُسهم في دعم نموها ضمن المنظومة الاقتصادية.

وتقام هذه المنطقة بدعم من بنك الشارقة ومجلس سيدات أعمال الشارقة؛ حيث توفّر برنامجًا تفاعليًا يقوده المؤسسون ويجمع بين التجارب العملية والتفاعل المباشر، من خلال ورش عمل متخصصة بما ينسجم مع توجه المهرجان في دعم الإنتاج المحلي وإبراز دور المؤسسين في بناء مشاريع ذات أثر اقتصادي.

وقالت سعادة سارة عبدالعزيز النعيمي، المدير التنفيذي لمركز الشارقة لريادة الأعمال "شراع"، إن منطقة "صُنع في الشارقة" تعكس رؤية الإمارة في تمكين روّاد الأعمال المحليين من خلال توفير مساحة عملية تُبرز أعمالهم ومنتجاتهم وتدعم حضورها في السوق، موضحة أنها تشكل جزءا من منظومة ريادية متكاملة تركز على دعم الإنتاج المحلي وتعزيز استمرارية النشاط الاقتصادي بما يرسّخ دور المشاريع القائمة في بناء أثر اقتصادي ملموس يعكس نضج المشهد الريادي في الإمارة.

من جانبها قالت مريم بن الشيخ، مديرة مجلس سيّدات أعمال الشارقة، إن التعاون بين المركز و"شراع" يعكس التزاما بدعم المشاريع التي تقودها السيدات وتمكينهن من الإسهام بفاعلية في المشهد الاقتصادي في الإمارة، موضحة أن هذا التعاون يمكّن المؤسسين من الانتقال من الفكرة إلى التنفيذ وبناء شراكات فاعلة والوصول إلى منصات تدعم النمو المستدام بما يضمن دمج عضوات المجلس بشكل كامل في منظومة ريادة الأعمال في الشارقة ودولة الإمارات وفي مسارات نموها المستقبلية.

بدوره، قال محمد خديري، الرئيس التنفيذي لبنك الشارقة، إن مهرجان الشارقة لريادة الأعمال يعد منصة فاعلة لصياغة مستقبل الابتكار وريادة الأعمال في دولة الإمارات، مؤكدا التزام البنك بدعم المبادرات التي تمكن رواد الأعمال وتعزز منظومة الأعمال وتسهم في تحقيق نمو اقتصادي مستدام.

وتبرز ضمن منطقة "صنع في الشارقة" مساحة دعم المنتجات المحلية من إمارة الشارقة كمنصة مخصصة لاستعراض منتجات استهلاكية تعكس هوية الإمارة وتفاصيلها الثقافية، طُوّرت بالشراكة بين مركز الشارقة لريادة الأعمال "شراع" وعدد من المؤسسين المحليين؛ لتجسّد مخرجات ملموسة لنهج المركز في بناء منظومة ريادية متكاملة.

ويُنظم "شراع" "مهرجان الشارقة لريادة الأعمال 2026" تحت شعار "حيث ننتمي" احتفاءً بالإبداع والتأثير وعالم الأعمال مع توفير مساحة للتعلم الهادف وبناء العلاقات وتعزيز النمو.