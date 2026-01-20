الرئيس التنفيذي لـ"إيدج": منتجاتنا الدفاعية تصل إلى أكثر من 100 دولة و70% من مبيعاتنا للتصدير

أبوظبي في 20 يناير/ وام/ أكد حمد المرر العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة "إيدج" أن الحلول والمنتجات الدفاعية التي تطورها المجموعة تغطي اليوم أكثر من 100 دولة حول العالم ما يعكس الثقة الدولية المتنامية في الصناعات الدفاعية الإماراتية.

وقال المرر في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات "وام" إن "إيدج" دخلت عام 2026 بأكثر من 180 حلاً تقنياً جاهزاً إلى جانب نحو 40 حلاً يجري العمل على تطويرها خلال العامين المقبلين، مشيراً إلى أن جميع هذه الحلول تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي لتعزيز الصناعات الدفاعية والأمنية المصنّعة في دولة الإمارات.

وأوضح أن مشاركة المجموعة في معرضي "يومكس" و"سيمتكس" 2026 تعكس المكانة الرائدة لدولة الإمارات في مجال التقنيات المتقدمة ولا سيما الأنظمة غير المأهولة، لافتاً إلى أن "إيدج" تستعرض خلال الحدث مجموعة متكاملة من المنتجات والحلول البرية والبحرية والجوية وجميعها أنظمة غير مأهولة.

وأشار إلى أن "إيدج" تلعب دوراً محورياً في تطوير الجانب التقني من خلال ابتكار حلول ذكية ومتقدمة وتوفيرها لشركائها حول العالم، مؤكداً أن المجموعة تضم أكثر من 18 ألف موظف من 90 جنسية ما يوفر بيئة غنية بالخبرات المتنوعة ويعزز فرص الابتكار والتطوير المستدام.

وقال "إننا في دولة الإمارات نعتز بقواتنا المسلحة وقواتنا الأمنية والشرطية ونسعى إلى توفير المنتجات الدفاعية والأمنية التي تمكنهم من أداء مهامهم اليومية بكفاءة عالية لتبقى الإمارات آمنة بأهلها وتواصل ترسيخ مكانتها كإحدى أكثر دول العالم أمناً".

وأكد المرر أن دولة الإمارات كانت دائماً جريئة في تبني الحلول الذكية ورائدة في اختبار وتطبيق أحدث التقنيات، موضحاً أن أكثر من 70% من مبيعات "إيدج" خلال العام الماضي كانت موجهة للتصدير وتنوعت بين الأنظمة غير المأهولة والأسلحة والحلول الأمنية ما يعكس جودة المنتج الإماراتي وقدرته على المنافسة عالمياً، ويؤكد مكانة الدولة كمصدر للتقنيات المتقدمة.