صقر غباش يبحث التعاون البرلماني مع سفراء العراق والصين وبيلاروسيا وليتوانيا

أبوظبي في 20 يناير/ وام/ استقبل معالي صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي في مقر المجلس بأبوظبي - كلا على حدة – سعادة الدكتور مظفر مصطفى عباس علي الجبوري سفير جمهورية العراق وسعادة تشانغ يي مينغ سفير جمهورية الصين الشعبية وسعادة إيغور بيلي سفير جمهورية بيلاروسيا وسعادة راموناس دافيدونيس سفير جمهورية ليتوانيا.

وتم خلال اللقاءات بحث سبل تعزيز علاقات التعاون الثنائية في شتى المجالات لا سيما تفعيل التعاون والعلاقات البرلمانية بين المجلس الوطني الاتحادي والمجالس البرلمانية في هذه الدول، مع التأكيد على أهمية تبادل الزيارات والخبرات البرلمانية وتعزيز التنسيق والتشاور حيال مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك بين دولة الإمارات وهذه الدول.

وبحث معالي صقر غباش مع سعادة الدكتور مظفر الجبوري، سفير جمهورية العراق، سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات، ولا سيما التعاون البرلماني.

وأكد معاليه عمق العلاقات الأخوية والتاريخية المتجذرة بين البلدين والشعبين الشقيقين، مشيرا إلى دور البعثة الدبلوماسية خلال فترة عمل سعادة السفير في تعزيز وتوطيد العلاقات الثنائية.

كما أشاد معاليه بجهود سعادة الدكتور مظفر الجبوري في دعم وتقوية العلاقات الأخوية بين البلدين، متمنيا له خالص التوفيق والنجاح في مهامه المقبلة، وذلك بمناسبة انتهاء فترة عمله سفيرا لجمهورية العراق لدى الدولة.

وبحث معاليه مع سعادة تشانغ يي مينغ سفير جمهورية الصين الشعبية سبل تطوير العلاقات البرلمانية، مؤكدا عمق العلاقات الإستراتيجية التي تربط دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية الصين، مؤكدا حرص البلدين على تطوير العلاقات الثنائية في المجالات كافة وخاصة السياسية والبرلمانية والاقتصادية والثقافية والتعليمية والاستثمارية والقطاعات الحيوية والارتقاء بها إلى آفاق أرحب وأوسع، في ظل الشراكة الإستراتيجية.

كما أشاد معاليه بالدور البنّاء الذي اضطلع به سعادة تشانغ يي مينغ سفير جمهورية الصين الشعبية خلال فترة عمله في الدولة، مثمنا جهوده في دعم وتعزيز علاقات التعاون الثنائي بين دولة الإمارات وجمهورية الصين الشعبية وتطويرها في مختلف المجالات، بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين، متمنيا له دوام التوفيق في مهامه المستقبلية.

كما التقى معالي صقر غباش، سعادة إيغور بيلي سفير جمهورية بيلاروسيا، مؤكدا أن العلاقات بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية بيلاروسيا تقوم على أسس راسخة من الصداقة والتعاون في مختلف المجالات.

كما أكد على عمق العلاقة بين قيادتي البلدين، وما نتج عنه من زخم في العلاقات الثنائية، إلى أن أصبحت دولة الإمارات شريكاً إستراتيجياً رئيسياً لجمهورية بيلاروسيا على مستوى دول مجلس التعاون والمنطقة، مع وجود عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي تدعم التعاون الاقتصادي.

كما التقي معالي صقر غباش، سعادة راموناس دافيدونيس سفير جمهورية ليتوانيا، مؤكدا على أهمية استمرار تطور العلاقات الثنائية، والاقتصادية، والبرلمانية بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية ليتوانيا، من خلال عقد اجتماعات لجنة الصداقة البرلمانية بين البلدين، والتي تُعد خطوة أساسية نحو تعميق العلاقات الثنائية، وتعزيز التعاون البرلماني، وتبادل الخبرات والممارسات بين المؤسستين التشريعيتين في البلدين.

وأشار معاليه الي دور العلاقات الثنائية والبرلمانية في دعم وتعزيز التعاون الاقتصادي، من خلال التعاون المشترك في مجالات الذكاء الاصطناعي، والابتكار، والسياحة، ومشاريع التنمية المستدامة، والتي تُعد من الإستراتيجيات الرائدة التي تدعم التوسع في قطاعات الاقتصاد الجديد، وتعزز النمو المستدام، بما يتماشى مع رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة.