طقس الغد غائم جزئياً ورطب ليلاً

أبوظبي في 20 يناير/ وام/ توقع المركز الوطني للأرصاد، أن يكون الطقس غداً غائماً جزئياً إلى غائم أحياناً خاصةً على بعض المناطق الساحلية، مع انخفاض في درجات الحرارة يصبح رطبا ليلاً وصباح الخميس على بعض المناطق الداخلية، والرياح معتدلة إلى نشطة السرعة وقوية أحياناً مثيرة للغبار والأتربة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية خاصة شرقاً وشمالاً، وحركتها شمالية غربية، وسرعتها / 15 إلى 30 تصل إلى 55 كم/س.

والموج في الخليج العربي مضطرب إلى شديد الاضطراب، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 14:10، والمد الثاني عند الساعة 04:02، والجزرالأول عند الساعة 08:08، والجزر الثاني عند الساعة 21:20.

وفي بحر عمان مضطرب، فيما سيحدث المد الأول عند الساعه 10:58، والمد الثاني عند الساعة 23:59، والجزر الأول عند الساعة 17:19، والجزر الثاني عند الساعة 06:13.

فيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 24 15 80 40

دبي 23 16 75 35

الشارقة 23 13 85 35

عجمان 24 17 70 35

أم القيوين 22 13 70 40

رأس الخيمة 22 12 85 40

الفجيرة 25 17 85 40

العـين 25 13 80 35

ليوا 27 14 85 40

الرويس 22 14 80 40

السلع 20 14 80 40

دلـمـا 20 17 80 40

طنب الكبرى / الصغرى 22 18 80 40

أبو موسى 22 18 85 35