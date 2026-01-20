326 مليون يورو القيمة السوقية لفرق السوبر الإماراتي القطري لكرة القدم

أبوظبي في 20 يناير/ وام/ تنطلق يوم الخميس المقبل وعلى مدار 4 أيام في كل من الإمارات، وقطر منافسات كأس السوبر الإماراتي القطري لكرة القدم، والذي يقام بمشاركة 8 فرق من البلدين، وهي شباب الأهلي، والشارقة، والجزيرة، والوحدة من الإمارات، والغرافة، والأهلي، والدحيل، والسد من قطر.

وطبقا لأحدث احصائيات موقع "ترانسفير ماركت" العالمي، المتخصص في ارقام واحصائيات الفرق واللاعبين، تبلغ القيمة السوقية للفرق الثمانية 326.47 مليون يورو.

ويتصدر فريق السد القطري القيمة السوقية الأعلى من بين الأندية المشاركة، وذلك بقيمة سوقية تبلغ 63.53 مليون يورو، يليه فريق الدحيل بقيمة تبلغ 52.23 مليون يورو، ثم شباب الأهلي بقيمة تبلغ 46.30 مليون يورو.

ورابعا يأتي فريق الجزيرة بقيمة تبلغ 45.65 مليون يورو، وخامسا الشارقة بقيمة تبلغ 37.25 مليون يورو، ثم الوحدة سادسا بقيمة تبلغ 34.43 مليون يورو، يليه فريق الغرافة سابعا بـ 27.40 مليون يورو، ثم الأهلي القطري بـ19.68 مليون يورو.

جدير بالذكر أن الغرافة سيلتقي مع الشارقة في استاد ثاني بن جاسم، للمنافسة على كأس السوبر يوم 22 يناير الجاري، والوحدة مع الدحيل في استاد آل نهيان للمنافسة على درع التحدي يوم 23 من الشهر نفسه، والسد مع شباب الأهلي في استاد جاسم بن حمد، للمنافسة على درع السوبر يوم 24 يناير، والأهلي مع الجزيرة في استاد محمد بن زايد للمنافسة على كأس التحدي يوم الأحد 25 من الشهر.