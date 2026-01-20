"إيه أس إيه": يومكس يبرز قدرات العقول الإماراتية في عالم الصناعات المتقدمة والطائرات المسيرة

أبوظبي في 20 يناير /وام/ أكد عبدالله سعيد أحمد بن حزيم، مؤسس ومدير شركة "إيه أس إيه" ASA Aerospace and UAV، أن مشاركة الشركة في معرض يومكس تمثل محطة استراتيجية لإبراز القدرات الوطنية الإماراتية في مجال تصميم وتطوير وتصنيع الطائرات المسيّرة والأنظمة الجوية غير المأهولة، مشدداً على أن الشركة تُعد مشروعاً وطنياً سيادياً يعتمد على العقول والكفاءات الإماراتية، ومعرض يومكس يبرز دور العقول الإماراتية في تعزيز القدرات وفي الصناعات المتقدمة الطائرات بدون طيار.

وقال ابن حزيم، في تصريحات خلال المعرض، إن ASA Aerospace and UAV شركة إماراتية 100%، تأسست قبل نحو ثلاث سنوات ونصف، وتعمل في مجال الطيران غير المأهول، حيث جرى تطوير تقنياتها وبناء كوادرها داخل دولة الإمارات، بما يعكس التوجه الوطني نحو توطين الصناعات المتقدمة وتعزيز الاكتفاء التقني.

وأوضح أن الشركة تعرض خلال مشاركتها في "يومكس" مجموعة من الطائرات المسيّرة التي تتراوح أحجامها بين طائرات صغيرة بطول مترين، وصولاً إلى منصات أكبر يصل عرضها إلى نحو 16 متراً، لافتاً إلى أن المعروضات الحالية تمثل جزءاً من محفظة أوسع من الأنظمة التي تعمل الشركة على تطويرها، على أن يتم الكشف عن نماذج إضافية في مراحل لاحقة.

وأشار إلى أن ما حققته الشركة خلال فترة زمنية قصيرة جاء بفضل الدعم المتواصل من القيادة الرشيدة، مؤكداً أن مستقبل هذا النوع من المشاريع الاستراتيجية يعود إلى دولة الإمارات، التي تمضي بخطى ثابتة نحو بناء منظومة صناعات سيادية في مجالات الدفاع والطيران والتقنيات المتقدمة.

وشدد بن حزيم على أن أي شراكة أو تعامل تجاري للشركة سواء على المستوى المحلي أو الإقليمي أو الدولي، يخضع لإجراءات تنظيمية دقيقة تمر عبر الجهات الحكومية المختصة.

وأضاف أن جميع عمليات البيع أو التصدير تتم حصراً عبر القنوات الحكومية ووفق الأطر القانونية المعتمدة، مشيراً إلى أن تصدير تقنيات الطيران غير المأهول يخضع لمعايير خاصة وإجراءات سيادية تضمن توافق هذه العمليات مع السياسات الوطنية لدولة الإمارات والتزاماتها التنظيمية.