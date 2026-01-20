"يومكس"/"SIRBAI" تطلق أول تقنية لأسراب الطائرات المسيّرة المدعومة بالذكاء الاصطناعي

أبوظبي في 20 يناير /وام/ أطلقت شركة "SIRBAI" رسميا اليوم، خلال فعاليات معرض يومكس 2026، أول تقنية لأسراب الطائرات المسيّرة المستقلة المدعومة بالذكاء الاصطناعي في الشرق الأوسط، ما يعني دخول الشركة إلى قطاع تقنيات الدفاع.

وتُمكّن المنصة عدة طائرات مسيّرة من التعاون بدرجة عالية من الاستقلالية، حتى في البيئات الصعبة والمتنازع عليها.

وطوّر هذه المنظومة أكثر من 40 مهندساً متخصصاً في مجالات الذكاء الاصطناعي والاستقلالية والروبوتات، اعتمادا على أبحاث متقدمة أُجريت في أبوظبي، بما يشمل قدرات من معهد الابتكار التكنولوجي.

وتتمثل مهمة الشركة في مساعدة الدول على تطوير أنظمة دفاعية آمنة ومرنة عبر تقنيات عملية لأسراب مستقلة ممكّنة بالذكاء الاصطناعي. ويمكّن نموذجها الذي يولي الأولوية للبرمجيات، ومجموعتها التكنولوجية المطورة داخلياً بالكامل من التطوير السريع للقدرات، وتقديم ضمانات أمنية عالية المستوى، وتوفير مرونة تشغيلية عبر بيئات التطبيق.

وقالت الدكتورة نجوى الأعرج، الرئيس التنفيذي لمعهد الابتكار التكنولوجي، إن إطلاق "SIRBAI" الجيل المقبل من تكنولوجيا الأسراب يعد محطة مهمة لمنظومة تقنيات الدفاع في المنطقة؛ إذ يرسي دمج الذكاء الاصطناعي المتقدم مع عمليات الطائرات المسيّرة المستقلة، معياراً جديداً لأنظمة المهام المرنة والمتمحورة حول المشغّل.

من جانبه أوضح الدكتور داريو ألباني، الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا لدى شركة "SIRBAI"، أن الشركة تعمل على سد الثغرة بين نية الإنسان والتنفيذ المستقل للمهام، ما يمكّن التنسيق السلس عبر الأنظمة المأهولة وغير المأهولة.

وقال في تصريح لوكالة أنباء الإمارات "وام"، إن "SIRBAI" شركة إماراتية مقراً وتطويراً، جرى بناء تقنياتها بالكامل داخل الدولة، لافتًا إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد الإعلان عن شراكات إقليمية جديدة تعزز منظومة التعاون في مجالات الدفاع والتكنولوجيا المتقدمة، على أن تمتد رؤية الشركة لاحقًا إلى نطاق عالمي أوسع.

وأوضح أن الشركة تقدم حلول ذكاء أسراب للطائرات غير المأهولة قائمة على البرمجيات، من خلال ترخيص برمجي قابل للدمج المباشر مع المنصات الجوية والأنظمة القائمة، بما يمنح تلك المنصات القدرة على العمل ضمن منظومة ذكاء أسراب متكاملة دون الحاجة إلى استبدال البنية التحتية الحالية.

وحول طبيعة الشركة، أشار ألباني إلى أن إطلاق "SIRBAI" اليوم لا يعني أنها شركة ناشئة تقليدية، موضحًا أنها تعمل منذ عدة سنوات على تطوير تقنياتها الخاصة، مدعومة بعدد من الشراكات البحثية في المنطقة، وأنها تنطلق حاليًا بفريق يضم أكثر من 40 باحثًا ومهندسًا يواصلون تطوير قدرات ذكاء الأسراب وتوسيع محفظة الحلول التقنية.

وفيما يتعلق بالتعاون البحثي، أكد ألباني أن الشركة تعتمد بشكل أساسي على البحث والتطوير للبقاء في طليعة الابتكار، مشيراً إلى أن من أبرز شراكاتها البحثية التعاون مع معهد الابتكار التكنولوجي في أبوظبي، الذي يضم أكثر من ألف باحث ومتخصص يعملون في مجالات تقنية متعددة.

وعن المشهد التنافسي، أوضح أن "SIRBAI" لا تواجه منافسا مباشراً في المنطقة يقدم منظومة متكاملة لذكاء الأسراب كما تفعل الشركة حاليًا، لافتاً إلى أن بعض الأسماء الكبرى تظهر على الصعيد العالمي، خصوصاً في الولايات المتحدة وأوروبا، إلا أن نهج الشركة يختلف من حيث التركيز على إحياء وتحديث الأنظمة التقليدية القائمة عبر تزويدها بقدرات ذكاء أسراب متقدمة، دون الدخول في تصنيع المنصات أو العتاد.

وأكد أن اختيار معرض "يومكس" لإطلاق الشركة جاء في توقيت مثالي، حيث بلغت التقنيات التي تطورها مرحلة النضج بعد تنفيذ تجارب تشغيلية واختبارات حية مع عملاء، مشيرًا إلى أن المعرض يعد الأكبر من نوعه حتى الآن، ويركز على الحلول الذكية والأنظمة الذاتية، ما يجعله منصة مثالية للإطلاق.

وكشف في هذا السياق أن الشركة ستعلن عن توقيع اتفاقية واحدة خلال المعرض، على أن تتبعها صفقات أخرى خلال الأشهر المقبلة.