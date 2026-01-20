"النقل المتكامل" يستعرض أحدث حلول التنقل الذكي في معرضي"يومكس و سيمتكس 2026"

أبوظبي في 20 يناير /وام/ يشارك مركز النقل المتكامل في معرضي 'يومكس وسيمتكس 2026' كشريك تشريعي للتنقل، مستعرضًا أحدث الحلول في الأنظمة الذكية ذاتية الحركة لتعزيز مكانة أبوظبي كوجهة رائدة عالميًا في التنقل الذكي.

ويتيح الجناح للزوار تجربة منصة روبوت الشحن الذاتي، التي تستخدم ذراعًا روبوتية بالذكاء الاصطناعي لشحن المركبات الكهربائية آليًا بالكامل، بما يعكس تكامل تقنيات القيادة الذاتية مع البنية التحتية الذكية في أبوظبي.

ويقدّم جناح المركز تجربة تفاعلية مبتكرة تعتمد على المحاكاة والمؤثرات البصرية والصوتية، تُظهر رؤية المركز لمستقبل النقل الذكي وذاتي الحركة في الإمارة، وتعرّف الزوار على استراتيجياته ومشاريعه الريادية في النقل البري والجوي، مع تسليط الضوء على التحول الرقمي وجهود أبوظبي في بناء منظومة نقل أكثر أمانًا وكفاءة واستدامة.

يشارك المركز في عرض المنصة الوطنية الموحدة للطائرات بدون طيار (UTM) لتنظيم المجال الجوي منخفض الارتفاع ضمن بيئة رقمية آمنة، وتمكين الخدمات الحكومية والتجارية ودعم التكامل مع التنقل الجوي المتقدم مثل التاكسي الطائر (eVTOL).

ويعرض جناح المركز أبرز تجارب تشغيل الطائرات بدون طيار في أبوظبي، من خدمات التوصيل والأنشطة التجارية إلى نقل الركاب والشحن الجوي الثقيل، مع التركيز على البنية التحتية الداعمة مثل مهابط الإقلاع والهبوط، مما يعزز مكانة الإمارة في تطوير حلول النقل الجوي الذكي.

وسيشهد الجناح توقيع اتفاقيات استراتيجية لتعزيز التكامل بين منظومات النقل الذكي والذاتي في القطاعات البرية والبحرية والجوية، مع تطوير البنية التحتية الرقمية والارتقاء بمعايير السلامة لترسيخ منظومة نقل متقدمة ومتكاملة في أبوظبي.

كما سيتاح للزوار فرصة المشاركة في عدد من ورش العمل المتخصصة وحلقات النقاش، التي سيشارك فيها خبراء محليون ودوليون لمناقشة أحدث التطورات والابتكارات في تقنيات النقل الذكي والأنظمة ذاتية الحركة.