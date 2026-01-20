"إيدك دبي 2026" يسجل نموا بنسبة 25% في عدد المشاركين والعارضين

دبي في 20 يناير/ وام/ شهدت النسخة الثلاثون من مؤتمر الإمارات الدولي لطب الأسنان ومعرض طب الأسنان العربي "إيدك دبي 2026"، المقامة في مركز دبي التجاري العالمي، زيادة بنسبة 25% في أعداد المشاركين والعارضين، بمشاركة أكثر من 74 ألف زائر ومشارك من 155 دولة حول العالم.

وأكد سعادة السفير الدكتور عبد السلام المدني، سفير برلمان البحر الأبيض المتوسط في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، رئيس" إيدك دبي" والاتحاد العلمي العالمي لطب الأسنان ، في تصريح لوكالة أنباء الإمارات " وام "، أن الحدث الذي يحتفي بمرور ثلاثين عاماً على انطلاقه رسّخ مكانته كأكبر ملتقى عالمي متخصص في طب الأسنان وصحة الفم.

وأشار إلى أن الزيادة في أعداد الشركات العارضة والحضور تعكس المكانة المرموقة لدولة الإمارات وإمارة دبي في استضافة الفعاليات والمؤتمرات العالمية، لافتا إلى الإقبال الكبير على المؤتمر والمعرض وورش العمل المصاحبة.

ويشارك في "إيدك دبي 2026" نحو 4900 شركة تمثل أكثر من 5000 علامة تجارية عالمية، إلى جانب برنامج علمي متكامل يضم جلسات علمية وورش عمل تطبيقية بمشاركة خبراء دوليين، إضافة إلى أبحاث علمية حديثة ومسابقات لطلبة الجامعات.

ويُنظم المؤتمر والمعرض سنوياً من قبل "إندكس" لتنظيم المؤتمرات والمعارض، العضو في "إندكس القابضة" بدعم من هيئة الصحة بدبي، بما يعزز دور دبي مركزا عالميا للمعارض والمؤتمرات الطبية المتخصصة.