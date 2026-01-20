"هيلي" الإماراتية تستقطب 200 طلب شراء وتعزز موقع أبوظبي في صناعة الطائرات غير المأهولة

أبوظبي في 20 يناير /وام/ كشف راشد مطر المناعي، الرئيس التنفيذي لشركة لود أوتونومس، عن حجم الطلب الكبير على طائرة الشركة المسيرة "هيلي"، حيث تجاوزت الطلبات 200 طائرة في الإمارات وحول العالم، ما يعكس ثقة السوق في هذا المنتج واحتياج السوق المتزايد لحلول الشحن الجوي السريع.

وقال المناعي لوكالة أنباء الإمارات "وام" على هامش معرض يومكس المنعقد في أبوظبي، إن هيلي هي إحدى الطائرات التي صممت وطورت وصنعت بالكامل في إمارة أبوظبي، بدأ المشروع هنا، وأجرت الطائرة أول رحلة طيران لها في نوفمبر 2025.

وأوضح أن هيلي تتميز بقدرتها على الإقلاع والهبوط عمودياً مثل الطائرة الهليكوبتر باستخدام الطاقة الكهربائية، ومن ثم الانتقال للطيران أفقياً مثل الطائرات التقليدية باستخدام محرك تقليدي.

وأضاف: تحمل الطائرة حمولة تصل إلى 250 كيلوغراماً، وتغطي مسافة تصل إلى 700 كيلومتروهي الحل الأمثل لتلبية الطلب المتزايد على نقل المعدات والبضائع مباشرة بين المستودعات دون الحاجة إلى بنية تحتية معقدة.

وحول الإنتاج والمرحلة الحالية للطائرة، أوضح المناعي: نحن حالياً في مرحلة اختبار الطيران، ونخطط لاختبار طائرتين للتأكد من أن جميع الأنظمة تلبي متطلبات التصميم، ومنذ عرض الطائرة للعملاء قبل ثلاثة أشهر، استقبلنا أكثر من 200 طلب حول العالم.

وبخصوص الجدول الزمني لتسليم الطائرات، قال المناعي: قبل أن تدخل الطائرات الاستخدام المدني، يجب علينا إتمام اعتماد الطيران والتأكد من موافقة المشغلين والجهات التنظيمية المحلية، وسنبدأ التشغيل التجريبي الأولي في منتصف 2027، على أن يتم اعتماد الطائرة رسمياً في العام التالي من قبل الهيئة العامة للطيران المدني في الإمارات.

واعتبر المناعي طائرة هيلي خطوة مهمة في تعزيز التصنيع المحلي والتقنيات المتقدمة للطائرات غير المأهولة، لافتا إلى أن هدفهم هو توسيع قدرات النقل الجوي الآلي والمساهمة في تعزيز مكانة أبوظبي كمركز رائد لصناعة الأنظمة ذاتية الحركة.