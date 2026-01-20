جامعة دبي وORA تطلقان شراكة استراتيجية لتعزيز توظيف الطلبة

دبي في 20 يناير /وام/وقّعت جامعة دبي مذكرة تفاهم مع مجموعة ORA، إيذانًا بإطلاق شراكة استراتيجية تهدف إلى تعزيز قابلية توظيف الطلبة ودعم التطوير المهني وتوسيع آفاق التعاون بين القطاع الأكاديمي وقطاع الأعمال بما يواكب متطلبات سوق العمل.

وجرى توقيع المذكرة في حرم الجامعة بحضور عدد من القيادات الأكاديمية والتنفيذية ووقّعها سعادة الدكتور عيسى البستكي رئيس جامعة دبي ولانا نجيب ساويرس الرئيس التنفيذي التجاري العالمي لمجموعة ORA.

وتركّز الشراكة على توفير فرص التدريب العملي والتوظيف لطلبة وخريجي الجامعة والمشاركة في معارض التوظيف وتنظيم ورش عمل يقودها خبراء من القطاع الصناعي إلى جانب التعاون في برامج التعليم التنفيذي والمهني بما يعزز تبادل المعرفة والخبرات ويربط المخرجات الأكاديمية بالتطبيق العملي.

وبموجب الاتفاقية يستفيد موظفو مجموعة ORA وأقاربهم من الدرجة الأولى من خصومات على الرسوم الدراسية، إضافة إلى إتاحة الوصول إلى البرامج الأكاديمية والمهنية التي تقدمها جامعة دبي كما تشجع المذكرة على مشاركة المجموعة في المجالس الاستشارية الصناعية ودراسة تقديم دعم تطوعي لبرنامج الخريجون والأصدقاء للمساعدات المالية تأكيدًا على التزام الطرفين بتنمية المواهب وتحقيق الأثر المجتمعي,

وأكد البستكي أن الجامعة تحرص على بناء شراكات استراتيجية تسهم في إعداد كوادر مستقبلية قادرة على المنافسة موضحًا أن التعاون مع ORA يجسد نموذجًا فاعلًا يربط التميز الأكاديمي بواقع بيئة العمل ويوفر مسارات حقيقية للتدريب والتوظيف والتعلم المستمر.

وقالت لانا نجيب ساويرس، إن تنمية المواهب تمثل مسؤولية مؤسسية مؤكدة أن دمج الخبرات العملية في التعليم يسهم في سد الفجوة بين التعلم والقيادة وإعداد كفاءات قادرة على الإسهام في بيئة عالمية متسارعة.

بدورها أوضحت أمينة المرزوق مديرة مركز التدريب والتطوير الوظيفي وعلاقات الخريجين في الجامعة، أن الشراكة تترجم مباشرة إلى فرص حقيقية للطلبة والخريجين وتعزز جاهزيتهم منذ اليوم الأول للعمل.

وتعكس المذكرة رؤية مشتركة للاستثمار في رأس المال البشري وتعزيز التكامل بين التعليم والصناعة ودعم بناء قوى عاملة مستدامة في دولة الإمارات والمنطقة.