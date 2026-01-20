"نافال غروب" تستعرض أحدث التقنيات البحرية غير المأهولة في "يومكس"

أبوظبي في 20 يناير/ وام/ تستعرض مجموعة نافال Naval Group الفرنسية أحدث التقنيات البحرية غير المأهولة خلال مشاركتها في معرض الأنظمة غير المأهولة "يومكس" المقام في مركز "أدنيك" أبوظبي.

وقال غيوم باتو، مدير مجموعة نافال Naval Group في دولة الإمارات في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات "وام"، إن مشاركة المجموعة في "يومكس" تعكس التزامها بدعم التحول نحو الأنظمة غير المأهولة، من خلال استعراض قدراتها في مجال الأنظمة غير المأهولة تحت الماء، والدرونز السطحية غير المأهولة، وتكامل الطائرات غير المأهولة مع السفن الحربية، باعتبارها مكونات رئيسية في الجيل المقبل من القدرات البحرية.

وأوضح باتو، أن مجموعة نافال تُعد من أبرز الشركات الفرنسية المتخصصة في الدفاع البحري، حيث تقدم خدماتها للبحرية الفرنسية وعدد من البحريات حول العالم، وتشمل أنشطتها تصميم وبناء وصيانة الغواصات والفرقاطات والكورفيتات، إضافة إلى تطوير الأنظمة القتالية وإدارة المعارك البحرية.

ولفت باتو إلى أن المجموعة أسست عملياتها في الدولة عام 2010، ووقعت في عام 2019 عقداً رئيسياً لتوريد فرقاطتين وكورفيتين إلى البحرية الإماراتية، لافتاً إلى أن الكورفيتين تم تسليمهما في عامي 2023 و2024 وهما اليوم في الخدمة التشغيلية الكاملة.

وأضاف أن التعاون مع البحرية الإماراتية توسع ليشمل عقوداً إضافية، من بينها أنظمة الطوربيدات وخدمات الدعم أثناء الخدمة للكورفيتات، إلى جانب تركيز واضح على التوطين وبناء القدرات الوطنية، انسجاماً مع رؤية دولة الإمارات لتطوير صناعاتها الدفاعية.

وفي هذا الإطار، كشف باتو عن توقيع اتفاقية نقل تكنولوجيا رئيسية في عام 2023 تتعلق بنظام إدارة القتال "CMS"، الذي يُعد "العقل المدبر للسفينة"، مؤكداً أن هذه الخطوة تمثل محطة مهمة في مسار تمكين الكفاءات الوطنية وتعزيز المحتوى المحلي.

وأوضح باتو أن المجموعة تعمل على تعزيز شراكاتها مع منظومة الصناعات الدفاعية الإماراتية، وفي مقدمتها التعاون القائم مع مجموعة EDGE وعدد من الشركات الوطنية الأخرى، سواء في مجالات التصنيع المحلي، أو دمج الأنظمة والمعدات، أو المشاريع المستقبلية المرتبطة بالبرامج البحرية القادمة.

وعن تطلعات المجموعة في منطقة الشرق الأوسط، أكد باتو أن "يومكس" يمثل منصة متخصصة في تقنيات الدرونز، وهو ما يتقاطع مع توجه Naval Group التي أنشأت قسماً متخصصاً بالأنظمة غير المأهولة قبل نحو عامين إلى ثلاثة أعوام، رغم أن استثماراتها في هذا المجال تمتد لأكثر من 15 عاماً.

وأشار باتو إلى أن المجموعة، في دولة الإمارات، تعمل على تعزيز قدراتها في دمج الطائرات غير المأهولة مع الفرقاطات، مشيراً إلى أن هذا التكامل تحقق بالفعل ضمن مشاريع سابقة مع البحرية الإماراتية.