جامعة الشارقة ومعهد "سكولتيك" الروسي يوقعان اتفاقية لإنشاء المركز العالمي لتقنيات المستقبل

الشارقة في 20 يناير/وام/ وقّعت جامعة الشارقة اتفاقية تعاون مع معهد سكولكوف للعلوم والتكنولوجيا "سكولتيك" في روسيا، لإنشاء «المركز العالمي لتقنيات المستقبل»، وذلك في خطوة تهدف إلى تعزيز التعاون الدولي في مجالات البحث العلمي والابتكار والتعليم، على أن يكون مقر المركز في جامعة الشارقة.

ووقّع الاتفاقية عن جامعة الشارقة سعادة الدكتور عصام الدين عجمي مدير الجامعة، فيما وقّعها عن الجانب الروسي البروفيسور ألكسندر كوليشوف رئيس المعهد.

وتنص الاتفاقية على أن يشكّل المركز منصة تعاون دولية تجمع المؤسسات والجهات المعنية بتطوير العلوم وتطبيق تقنيات المستقبل، مع التركيز على مجالات الذكاء الاصطناعي، والرعاية الصحية والطب الحيوي، والطاقة المتجددة وحلول التخزين، وأمن الغذاء والماء، إلى جانب مجالات أخرى يتم الاتفاق عليها مستقبلاً.

ويعتمد المركز في عمله على عدد من المحاور الرئيسية تشمل تنفيذ مشاريع بحثية مشتركة، وتقديم الاستشارات في مجال السياسات التكنولوجية، وتنظيم برامج زمالات بحثية ومعسكرات علمية صيفية وشتوية، إضافة إلى برامج تدريب مهني موجهة للقطاع الصناعي.

كما يركّز على دعم الابتكار من خلال المساهمة في إنشاء الشركات الناشئة والمشاريع المشتركة، والمساعدة في نقل وتوطين التكنولوجيا، إلى جانب تعزيز التواصل الدولي عبر تنظيم المؤتمرات وورش العمل والمنتديات العلمية.

وأكد عجمي أن الاتفاقية تعزز مكانة جامعة الشارقة كمركز إقليمي ودولي في البحث العلمي والابتكار التكنولوجي، وتنسجم مع التوجهات الاستراتيجية لدولة الإمارات في بناء اقتصاد معرفي مستدام، مشيراً إلى أن المركز سيوفر فرصاً واسعة للطلبة والباحثين من مختلف دول العالم، ويسهم في تطوير حلول مبتكرة للتحديات المستقبلية.