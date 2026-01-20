منتسبو "ربع قرن للمسرح" يشاركون في الملتقى العربي لفنون العرائس بالقاهرة

الشارقة في 20 يناير/ وام/ يشارك منتسبو "ربع قرن للمسرح وفنون العرض" من خلال مركز فنون العرائس في الدورة الخامسة للملتقى العربي لفنون العرائس الذي انطلق اليوم في العاصمة المصرية القاهرة ويستمر حتى 24 يناير الجاري بدعوة من الهيئة العربية للمسرح وبالتعاون مع مسرح القاهرة للعرائس التابع لوزارة الثقافة المصرية.

وتأتي هذه المشاركة من خلال تقديم العرض المسرحي العرائسي "كراسي"، في إطار حرص المركز على تمكين منتسبيه وتنمية قدراتهم الفنية وتشجيعهم على التعمق في هذا التخصص الدقيق عبر الاحتكاك بالتجارب العربية المتقدمة والمشاركة في منصات متخصصة تعزز مهاراتهم الإبداعية والمعرفية في فنون العرائس.

ويُقدم عرض "كراسي" كعمل عرائسي صامت ذي طابع موسيقي وبصري يوظف الحركة والإيقاع والعناصر الرمزية لطرح تأملات إنسانية بأسلوب غير لفظي، مقدما تجربة فنية تعتمد على الصورة والحركة كأداتين أساسيتين للتعبير والسرد، في مشاركة إماراتية تعكس تنوع المقاربات الفنية المعاصرة في مجال فنون العرائس.

وتُعد هذه المشاركة فرصة نوعية لمنتسبي "ربع قرن" للتفاعل مع جمهور عربي متخصص، وتبادل الخبرات مع فنانين وممارسين في هذا المجال، بما يسهم في توسيع آفاقهم المسرحية وترسيخ حضور التجربة الإماراتية في الفعاليات العربية المتخصصة، ويعزز مكانة مركز فنون العرائس كحاضنة إقليمية رائدة في هذا الفن.