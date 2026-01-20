"وقف ساند" يتلقى مليون درهم دعما من "الإمارات الإسلامي"

دبي في 20 يناير/ وام / تلقت مؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القُصّر في دبي مساهمة مالية بقيمة مليون درهم من حساب الخيرات في "الإمارات الإسلامي" دعما لوقف "ساند" الذي أطلقته المؤسسة لتلبية الاحتياجات التموينية للأسر المستحقة، بما يعزز استدامة الوقف وأثره المجتمعي.

وأكدت المؤسسة أن هذه المساهمة تعكس التزام "الإمارات الإسلامي" بدعم المبادرات الوقفية والتنموية، وتسهم في ترسيخ منظومة الوقف المستدام، بما يواكب توجهات إمارة دبي في تعزيز العمل الوقفي كشريك فاعل في التنمية الاجتماعية.

ويستهدف مشروع وقف "ساند" إنشاء مبان سكنية في منطقة دبي الجنوب تضم 40 شقة سكنية، وبكلفة إجمالية تقارب 40 مليون درهم، بعوائد متوقعة تبلغ نحو 9.3% من إجمالي تكاليف الإنشاء، تُخصص لإصدار بطاقات "ساند" بقيمة ألف درهم لكل بطاقة، تُوزع على الفئات المستحقة.

وثمّن سعادة علي المطوع الامين العام لمؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القُصّر في دبي، مساهمة "الإمارات الإسلامي"، مؤكدا أهمية الشراكات الإستراتيجية مع المؤسسات المصرفية في تعزيز دور الوقف وتحقيق التنمية الاجتماعية المستدامة.

من جانبه، أعرب هشام عبدالله القاسم، رئيس مجلس إدارة "الإمارات الإسلامي"، عن اعتزازه بالتعاون مع "أوقاف دبي" لدعم الاحتياجات الأساسية للأسر المستحقة، انسجاماً مع مبادئ الشريعة الإسلامية والمسؤولية المجتمعية للمصرف.

ويُعد وقف "ساند" من الأوقاف الاجتماعية المفتوحة لمشاركة الجهات الحكومية والخاصة ورجال الأعمال، بما يسهم في توفير بطاقات تموينية تُمكّن المستفيدين من تلبية احتياجاتهم الأساسية.