"أبوظبي للدفاع المدني" تعزز الوعي الوقائي في "مهرجان الظفرة"

الظفرة في 20 يناير/ وام/ عززت هيئة أبوظبي للدفاع المدني ثقافة الوقاية والسلامة من خلال مشاركتها في فعاليات مهرجان الظفرة 2026، وذلك ضمن جهودها المستمرة لنشر الوعي الوقائي في مختلف المناسبات والفعاليات، بما يسهم في حماية الأرواح والممتلكات، وتحقيق أعلى مستويات الجاهزية والاستجابة للطوارئ.

وتقدم الهيئة خلال المهرجان مجموعة من ورش العمل التوعوية لزوار الفعالية، إلى جانب تنظيم مسابقات تثقيفية على المسرح الرئيسي، تهدف إلى تعريف الجمهور بمبادئ الإسعافات الأولية، وسبل الوقاية من الحرائق وأبرز أسبابها، فضلا عن توضيح الإجراءات السليمة للتعامل مع مختلف المخاطر.

وتسعى الهيئة من خلال هذه المشاركة إلى تعزيز الثقافة المجتمعية بمفاهيم الوقاية والسلامة العامة، وترسيخ السلوكيات الإيجابية في التعامل مع مصادر الخطر، بما ينسجم مع أهدافها الإستراتيجية في حماية الأرواح والممتلكات ورفع مستوى الجاهزية المجتمعية.