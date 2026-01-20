"xRift" مركبة من "ستير إيه آي" تعزز مرونة التنقل في التضاريس الوعرة

أبوظبي في 20 يناير /وام/ أعلنت "ستير إيه آي"، الشركة المتخصصة في تكنولوجيا الأنظمة المستقلة، التابعة لمجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة عن إطلاق مركبة xRift المستقلة بالكامل للطرق الوعرة، والتي تمثل جيلاً جديداً من الحلول المصممة لدعم مجموعة واسعة من المهام في أقسى البيئات في منطقة الخليج العربي.

وجرت مراسم الإطلاق خلال فعاليات معرض ومؤتمر الأنظمة غير المأهولة (يومكس 2026)، الحدث الأكبر عالمياً في هذا المجال، وذلك بدعم من مجلس الأنظمة الذكية ذاتية الحركة في دولة الإمارات.

وتتميز xRift بتصميمها المتقدم، حيث جرى تطويرها خصيصاً لتلبية متطلبات القطاعات الصناعية والدفاعية التي تتطلب مستويات عالية من الدقة والمرونة العملياتية مقارنة بمركبات الطرق الوعرة الأخرى المصممة لتنفيذ مجموعة محدودة من العمليات. ويستبدل التصميم المعياري للمركبة مقصورة الركاب بسطح تحميل مسطّح قادر على استيعاب حمولات تصل إلى 500 كغم، مع إمكانية تزويدها بحلول متعددة تشمل أنظمة الاستخبارات والمراقبة والاستطلاع ، إضافة إلى منظومات الأسلحة، ومهام النقل والإمداد عبر التضاريس القاسية وغير المعروفة.

وقال مايكل سوندر باي، الرئيس التنفيذي بالإنابة لشركة ستير إيه آي: "تمثل xRift جيلاً جديداً من المركبات المستقلة عالية الأداء للطرق الوعرة، حيث تتميز بالموثوقية وقابلية التوسع وإمكانية التخصيص وفق المتطلبات العملياتية الدقيقة للمستخدمين. وتكمن قوة هذه المنصة في تنوع استخداماتها ومتانتها، إذ يمكنها دعم مجموعة واسعة من المهام، بما في ذلك الإمداد والعمليات الميدانية والمراقبة، دون أي تدخل بشري. وصُمم نظامها لتحمل أقسى الظروف وضمان تنفيذ المهام بكفاءة عالية".

وتعمل xRift بواسطة نظام القيادة الذاتية CoreX المطور في ستير إيه آي، الذي يجمع بين عتاد معياري ومنظومة برمجية متقدمة قائمة على الذكاء الاصطناعي، والمزود بتكنولوجيا الملاحة والإدراك وتحديد المواقع وصنع القرار. متيحاً للمركبات العمل بدقة واعتمادية عالية في ظروف غير متوقعة وعلى تضاريس وعرة، مثل البيئات الصحراوية والصخرية. ويتميّز نظام CoreX بمرونته وقدرته على التكامل مع أنواع مختلفة من المركبات، ما يسهم في رفع الكفاءة العملياتية وقابلية التطوير، مع تقليل المخاطر على الأفراد.

ومن جانبه، قال رضا نيدهك، الرئيس التنفيذي لفينتشر ون، الشركة الأم لـ ستير إيه آي: "تلبي مركبة xRift حاجة ملحة في السوق فيما يتعلق بحلول الأنظمة المستقلة المرنة والجاهزة للميدان، خصيصاً في منطقة الشرق الأوسط. وتعكس هذه المنصة قدرة الابتكار المحلي على الاستجابة الفعلية لمتطلبات قطاعات الدفاع والخدمات اللوجستية، عبر تقديم حلول مستقلة قوية وقابلة للنشر بكفاءة داخل المنطقة وخارجها".

وجرى تصميم وتطوير التكنولوجيا الأساسية لمنصة xRift على يد خبراء معهد الابتكار التكنولوجي في أبوظبي، فيما تولى فريق التكنولوجيا لدى ستير إيه آي بناء المنصة وتوسيع نطاقها خلال العام الماضي، بالتعاون الوثيق مع معهد الابتكار التكنولوجي وخبراء من القطاع.