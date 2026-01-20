جامعة خليفة تشارك في «يومكس سيمتكس 2026»

أبوظبي في 20 يناير/وام/ تشارك جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا في معرض «يومكس سيمتكس 2026» من خلال جناح يعرض مجموعة من المشاريع البحثية والتقنيات المتقدمة في مجالات الصناعة والدفاع والأنظمة غير المأهولة، بما في ذلك الطائرات بلا طيار، في إطار دورها الريادي في دعم الابتكار الوطني وتعزيز منظومة البحث والتطوير في دولة الإمارات.

وأكد مايد المهيدب، صاحب مشروع في شركة «درون ليف» التابعة لجامعة خليفة، إن الشركة ناشئة انطلقت بدعم وتمويل من جامعة خليفة، وتعمل على تطوير حلول برمجية متقدمة لتشغيل الطائرات ذاتية القيادة.

وأوضح أن «درون ليف» تشارك في معرض «يومكس سيمتكس 2026» لعرض مشروعها الرئيسي «ليف بورتال» (LEAF Portal)، وهي منصة رقمية متكاملة طوّرها فريق الشركة لتمكين المستخدمين من تصميم وتشغيل الطائرات بدون طيار بكفاءة، وتتوفر حالياً عبر الموقع الإلكتروني.

وأضاف أن الشركة تسعى إلى بناء شراكات استراتيجية مع جهات وشركات رائدة في دولة الإمارات بهدف تطوير الكفاءات في مجال الطائرات بدون طيار.

وأشار إلى أن المنصة تتيح لزوار «يومكس» تجربة عملية حتى لغير المتخصصين، كما تستهدف المهندسين والعاملين في القطاعات التشغيلية والدفاعية، بما يسهم في تعزيز كفاءة العمليات باستخدام تقنيات الطيران الذاتي، داعياً الزوار إلى زيارة جناح الشركة والتعرّف على حلولها.

وقال الدكتور عبدالله الانصاري، باحث في جامعة خليفة، إن المشروع الذي يديره و يشارك في معرض «يومكس سيمتكس 2026» يتمثل في محاكاة حركة الأقمار الصناعية في الفضاء، حيث تعمل في بيئة خالية من الاحتكاك.

وأوضح أن نموذج المحاكاة يعتمد على استخدام المجال المغناطيسي لإتاحة دوران القمر الصناعي دون احتكاك، بما يحاكي الظروف الحقيقية في الفضاء، مشيراً إلى أن الهدف من المشروع هو دراسة آليات التحكم الدقيق في حركة القمر الصناعي لضمان تنفيذ مهامه بكفاءة، مثل توجيهه نحو موقع محدد على سطح الأرض.

وأضاف أن الخوارزميات المطوّرة في جامعة خليفة تتيح اختبار أساليب مختلفة للتحكم في الأقمار الصناعية، وتحليل استجابتها في ظل ظروف ومتغيرات متعددة، مثل اختلاف الكتلة أو الخصائص الديناميكية للقمر الصناعي.

وأكد أن هذه التجارب تسهم في الوصول إلى أفضل طرق التحكم المثلى بالأقمار الصناعية، وتعزز من دقة وكفاءة الأنظمة المستخدمة في المهام الفضائية.