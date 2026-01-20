"مرصاد" تستعرض أحدث المعدات الدفاعية في "يومكس وسيمتكس 2026"

أبوظبي في 20 يناير/ وام/ تشارك شركة «مرصاد» في معرضي «يومكس وسيمتكس 2026» لعرض مجموعة من المعدات والأجهزة الدفاعية المتطورة التي تتميز بجودة عالية ومعايير تقنية متقدمة ضمن دورها في دعم القطاع الدفاعي وتعزيز جاهزية الحلول الأمنية بما يواكب أحدث التطورات العالمية.

وأكد محمد القمزي، الرئيس التنفيذي لشركة مرصاد، في تصريح لوكالة أنباء الإمارات "وام" أن الشركة إماراتية بإدارة وطنية، وتشارك في «يومكس وسيمتكس 2026» من خلال قسمين رئيسيين يشملان الأنظمة البرية والأنظمة الجوية.

وأوضح أن المشاركة تتضمن عرض مجموعة من المعدات والمنتجات الدفاعية الحديثة التي تم تطويرها وتصنيعها مؤخراً، من بينها عدد من الطائرات المسيّرة (الدرونز) التي تتميز بخفة الوزن وسرعة الإنتاج، مع اعتماد عملية التصنيع على تقنيات متقدمة تتيح إنتاج كميات كبيرة بكفاءة عالية.

وأضاف أن الأنظمة البرية التي تستعرضها الشركة تتميز بقدرات متقدمة في مجالات المسح والاستكشاف، بما يدعم متطلبات العمليات الميدانية.

وأعرب القمزي عن اعتزازه بالمشاركة في «يومكس وسيمتكس»، مؤكداً تطلع الشركة إلى مواصلة تطوير حلول وطنية عالية الجودة تسهم في تعزيز القدرات الدفاعية.