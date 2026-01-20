دبي الخيرية و"نادي الوصل" يوقعان اتفاقية تعاون

دبي في 20 يناير /وام/وقعت جمعية دبي الخيرية ونادي الوصل الرياضي اتفاقية تعاون استراتيجي، تهدف إلى إرساء نموذج رائد للتكامل بين القطاعين الإنساني والرياضي وبناء منظومة مستدامة للمسؤولية المجتمعية.

وقع الاتفاقية سعادة أحمد السويدي المدير التنفيذي لجمعية دبي الخيرية، وسعادة عبد الناصر الشامسي المدير التنفيذي لنادي الوصل .

وتتمحور الاتفاقية حول صياغة رؤية مشتركة من أجل تعزيز الروابط وتطوير آفاق التعاون والعمل المجتمعي فضلا عن تبادل الخبرات والمعلومات.

وأعرب سعادة أحمد السويدي المدير التنفيذي لجمعية دبي الخيرية عن اعتزازه بهذه الشراكة مع نادي الوصل الذي يعد صرحا رياضيا واجتماعيا عريقا .

وأكد سعادة عبد الناصر الشامسي مدير عام نادي الوصل الرياضي، أن النادي يتطلع إلى تعاون مستدام يسهم في إحداث أثر إيجابي ملموس في مجتمعنا ويؤمن بأن تأثير الرياضة لا يقتصر على المنافسة داخل الملعب بل يتعداها ليكون أداة فاعلة في خدمة المجتمع.