شركة "يو إي ڤي 71" تعرض أحدث المعدات الدفاعية في "يومكس سيمتكس 2026"

أبوظبي في 20 يناير/وام/ تشارك شركة “يو إي ڤي 71” في معرض «يومكس سيمتكس 2026» لعرض مجموعة متقدمة من المعدات الدفاعية والأنظمة التكنولوجية الحديثة، في إطار حرصها على دعم القطاع الدفاعي وتعزيز جاهزية الحلول الأمنية، ومواكبة أحدث التطورات التقنية في مجال الصناعات الدفاعية.

وأكد منصور الرميثي، الرئيس التنفيذي لشركة “يو إي ڤي 71”، لوكالة أنباء الإمارات "وام"، أن الشركة الوطنية مقرها أبوظبي متخصصة في تقديم خدمات متكاملة للطائرات بدون طيار، بما في ذلك تدريب الـ FPV، وبرمجة الطائرات، وخدمات التركيب والصيانة، إضافة إلى إدارة الملاحة الجوية للطائرات دون طيار.

وأوضح أن الشركة تعمل حالياً على تطوير أنشطة سباقات الـ FPV، إلى جانب برامج تعليمية ومبادرات مجتمعية تستهدف الفئة العمرية من 12 إلى 17 سنة، مشيراً إلى إطلاق تطبيق «FPV Community App» الجديد الذي يتيح توصيل كافة قطع الغيار للطائرات بدون طيار في دولة الإمارات خلال يومين عمل، إلى جانب توفير خدمات التركيب والصيانة بسهولة وسرعة للمجتمع.

وأضاف الرميثي أن مشاركة «يو إي ڤي 71» في المعرض تعكس حرص الشركة على استعراض أحدث تقنياتها وخدماتها، وتعزيز مشاركة المجتمع في مجال الطائرات بدون طيار، مؤكداً التزام الشركة بتطوير مهارات الشباب ودعم بيئة الابتكار الوطني في قطاع الطائرات المسيرة.