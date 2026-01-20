"إيه إم للصناعات" تستعرض تقنيات الدفاع في “يومكس وسيمتكس 2026”

أبوظبي في 20 يناير / وام / تستعرض شركة «إيه إم للصناعات» خلال مشاركتها في معرضي «يومكس وسيمتكس» أحدث أجهزتها ومعداتها الدفاعية، التي تواكب التطورات التقنية وتلبي احتياجات القطاع، في إطار التزامها بتعزيز جودة الحلول الدفاعية ودعم جاهزية المنظومات الأمنية.

وأكد أحمد المزروعي، الرئيس التنفيذي لشركة «إيه إم للصناعات»، في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات "وام"، أن مشاركة الشركة في دورة هذا العام من «يومكس وسيمتكس 2026» تركز على أنظمة النيران التي يتم التحكم بها عن بُعد باستخدام تقنيات التحكم عبر الريموت كنترول.

وأوضح أن هذه المشاركة تمثل السادسة للشركة في المعرض، مشيراً إلى أن «يومكس» يشهد تنافساً متزايداً وتقنيات أكثر تطوراً، إلى جانب إقبال لافت من الزوار والمهتمين. وأضاف أن الشركة ركزت هذا العام بشكل خاص على تطوير أنظمة التحكم، إلى جانب أنظمة المحاكاة والتدريب.

وأشار المزروعي إلى أن الشركة بدأت بتطوير أنظمة محطات إطلاق متنقلة (Mobile Stations) لعيارات مختلفة تشمل 23 ملم، و12.7 ملم، و7.62 ملم، و5.56 ملم، والتي أصبحت تُستخدم ضمن الأنظمة غير المأهولة، سواء على المركبات المسيّرة أو الطائرات المسيّرة.

ولفت إلى أن «إيه إم للصناعات» أضافت خلال هذه المشاركة أنظمة محاكاة متقدمة تضم عدداً كبيراً من الأسلحة وسيناريوهات تشغيل موسعة، ما يمنح المستخدمين خبرة واقعية أعلى في التعامل مع الأهداف، إلى جانب إدخال تقنيات الواقع المعزز (AR) التي تتيح التدريب على تفكيك وتركيب الأجزاء غير المتوفرة فعلياً قبل الانتقال إلى مراحل الرماية الحية.