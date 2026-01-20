"أبوظبي للزراعة" تشارك في "يومكس 2026"

أبوظبي في 20 يناير /وام/ تشارك هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية في فعاليات معرض "يومكس 2026" .

وقال بدر الشحي، مدير إدارة الاتصال والمشاركة المجتمعية بهيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، لوكالة أنباء الإمارات "وام" إن الهيئة تركز على استخدام التقنيات الحديثة في القطاع الزراعي والغذائي، والتي تهدف في نهاية المطاف إلى تعزيز المنظومة الغذائية للإمارة.

وأضاف أن المعرض يضم العديد من المشاريع المتميزة، أبرزها مشروع "جاهزية الأمن الغذائي" الذي يضمن سلامة واستدامة الإمدادات الغذائية في أبوظبي، إلى جانب مشروع "زراعة 4.2" الذي يتبنى تقنيات حديثة مثل الذكاء الاصطناعي من المزرعة مباشرة، بما يعزز إنتاج المزارعين ويحافظ على الموارد الطبيعية في الإمارة.

وأشار الشحي إلى مشروع "الرقابة المرئية"، الذي يوفر رقابة على مدار الساعة في جميع المنشآت الغذائية، لضمان سلامة الغذاء المقدم لجميع أفراد المجتمع.

كما لفت إلى أن المشاركة هذا العام كانت واسعة، حيث احتضن جناح الهيئة عدداً كبيراً من رواد الأعمال الذين قدموا تقنياتهم الحديثة لدعم وتعزيز القطاع الزراعي في الإمارة، مؤكداً أن جميع هذه الجهود تسخر التقنيات الحديثة والموارد الطبيعية للحفاظ على الغذاء آمنًا وسليمًا لمجتمع أبوظبي.