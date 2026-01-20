‏LIG Nex1 الكورية تخطط لتأسيس صناعة دفاعية محلية بالشراكة مع الإمارات

أبوظبي في 20 يناير /وام/ أعلن لي غون هيوك، الرئيس المعين حديثًا لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في شركة LIG Nex1، على هامش معرض يومكس "UMEX"، أن الشركة تخطط لتأسيس صناعة دفاعية محلية بالشراكة مع دولة الإمارات، بهدف تعزيز القدرات الدفاعية الوطنية ودعم التوجه نحو الاكتفاء الذاتي في الإنتاج المحلي داخل الدولة.

وأكد في حديثه لوكالة أنباء الإمارات "وام" أن مشاركة LIG Nex1 في معرض يومكس تحظى بأهمية كبيرة بوصفه منصة استراتيجية لتعميق التعاون وتوسيع آفاق الشراكة الصناعية طويلة الأمد مع دولة الإمارات.

وأوضح أن LIG Nex1 ترتبط بدولة الإمارات بعلاقة تعاون وثيقة تمتد لأكثر من 15 عامًا، عملت الشركة خلالها على تنفيذ مجموعة من الشراكات وجهود التطوير المشترك، ركزت في المقام الأول على أنظمة التوجيه المتقدمة.

وأضاف: انطلاقاً من هذه القاعدة الراسخة، نتطلع اليوم إلى توسيع نطاق تعاوننا ليشمل مجالات أوسع في قطاع الدفاع والتقنيات المتقدمة، وتمثل هذه الجهود تقدماً ملموساً في مسار الشراكة الدفاعية بين البلدين.

وتهدف LIG Nex1 إلى تعزيز شراكتها مع قطاع الدفاع في دولة الإمارات من خلال توسيع مجالات التعاون في التطوير المشترك، والإنتاج المحلي، وتطوير القدرات، بما يسهم في تحقيق نمو مستدام وتعميق التعاون الصناعي مع الشركاء المحليين.

وأضاف لي: نسعى من خلال هذه الشراكة إلى الإسهام في تطوير منظومة الصناعات الدفاعية في دولة الإمارات، عبر تعزيز التعاون التقني والبحثي، واستكشاف الفرص في مجالات السلامة والتقنيات المتقدمة جنباً إلى جنب مع الشركاء المحليين.