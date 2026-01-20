"ريسورس للصناعات" تعرض طائرات متطورة في "يومكس سيمتكس 2026"

أبوظبي في 20 يناير/ وام/ تشارك شركة «ريسورس للصناعات» في معرضي «يومكس وسيمتكس 2026» لعرض مجموعة من منتجاتها الجديدة، بما في ذلك طائرات قوية وثقيلة مزوّدة بأحدث التقنيات الدفاعية .

وأكد ابراهيم اليماحي، طيار ومدير مشريع في شركة ريسورس للصناعات، في تصريح لوكالة أنباء الإمارات "وام"، أنه تم خلال المعرض تدشين طائرة «تيلتري كورتر» التي جرى تصنيعها وتطويرها بالكامل في دولة الإمارات داخل مصانع الشركة.

وأوضح أن الطائرة تتميز بقدرتها على حمل حمولة تصل إلى 310 كيلوغرامات، والبقاء في الجو لمدة تصل إلى 24 ساعة، مع إمكانية تزويدها بأنواع مختلفة من الحمولات وتطويرها وفق متطلبات المستخدم.

وأضاف أن الشركة تستعرض خلال المعرض مجموعة أخرى من الطائرات، من بينها الطائرة العمودية «H500» القادرة على حمل حمولة تصل إلى 150 كيلوغراماً، إضافة إلى طائرتي «V15» و«V42» المخصصتين لمهام الاستطلاع، وتبلغ حمولة كل منهما 15 كيلوغراماً.

وأشار اليماحي إلى أن «ريسورس للصناعات» تمتلك خط إنتاج متكامل لتصنيع محركات الطائرات المسيّرة داخل دولة الإمارات، موضحاً أن المحرك المصنع محلياً يتكون من أربع أسطوانات وبقوة 145 حصاناً.

وأكد أن الشركة توفر أيضاً أنظمة متقدمة للإعاقة والتشويش والحرب الإلكترونية، بقدرات وإمكانات متعددة تواكب أحدث التطورات في المجالات العسكرية والدفاعية.