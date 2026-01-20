"الإمارات للموهوبين": برامج 2026 تنسجم مع أهداف "عام الأسرة"

دبي في 20 يناير / وام / أكدت جمعية الإمارات لرعاية الموهوبين أن برامجها لعام 2026 تنسجم مع أهداف «عام الاسرة»، مشيرة إلى أنها اعتمدت برامج العام الجديد خلال جلسة حوارية بعنوان «خلوة الموهوبين» عقدتها الجمعية أمس، في نادي ضباط الشرطة بدبي، بحضور سعادة حسين ميرزا الصايغ رئيس مجلس ادارة الجمعية وعدد من مسؤولي الجهات الحكومية، وممثلي مؤسسات القطاع الخاص.

وقدم سعادة أحمد الدباني النعيمي عضو المجلس والأمين العام للجمعية استراتيجية السنوات الاربع المقبلة، وسلط الضوء على الاهداف التي اعتمدتها والتي تسعي من خلالها لدعم المواهب الوطنية ورعايتها، وتعزيز الشراكات التي تمت مع بعض الجهات الحكومية.

استعرض الدباني خطة تأسيس المجالس المتخصصة للموهوبين على مستوي الدولة والمزمع تنفيذها خلال الفترة المقبلة.

وقام أعضاء لجنة اكتشاف الموهوبين والتوعية المجتمعية بعرض برامج العام الجديد وقدموا شرحًا تفصيليًا عن آليات ومراحل التنفيذ، وتشمل روزنامة الجمعية برامج: «أسرة تصنع تأثيرًا»، «أسرة تكتشف العالم»، «أسرة تكتشف قدرات استثنائية»، «أسرة تقرأ» و«أسرة تتحدث».

وشهدت الخلوة مناقشات بناءة حول سبل تطوير آليات رعاية الموهوبين، وأثرى الحضور الجلسة بآراء عملية وأفكار ومقترحات مبتكرة، أثمرت نتائج وتوصيات قيمة.

وكرمت إدارة الجمعية مجلس الادارة السابق تقديرًا للجهود التي قدموها خلال فترة الدورة الماضية.

كما وقعت جمعية الإمارات لرعاية الموهوبين مذكرة تفاهم مع جمعية الإمارات للمخترعين، لفتح قنوات تعاون بين الجانبين في مجال رعاية أصحاب المواهب الوطنية والمبدعين.