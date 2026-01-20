شركة روسية تتوقع ارتفاع الطلب على الطائرات المسيرة والذخائر الجوالة "120-400"% على التوالي

أبوظبي في 20 يناير / وام / توقع ألكسندر ميخيف المدير العام لشركة «روس أوبورون إكسبورت»، ارتفاع الطلب على الطائرات المسيرة بنسبة 120% والذخائر الجوالة بنسبة 400% بحلول عام 2030، مؤكدا حرص روسيا على تعزيز التعاون العسكري والتكنولوجي في مجال الصناعات الدفاعية مع شركائها العالميين.

وتنظم الشركة، التابعة لمؤسسة «روستيخ» الحكومية الروسية لأول مرة جناحاً روسياً موحداً في معرض ومؤتمر الأنظمة غير المأهولة والأنظمة الذاتية والمحاكاة والتدريب «UMEX&SIMTEX 2026» المقام في أبوظبي.

ويستعرض الجناح الروسي حلولاً وطنية متقدمة في مجال الطائرات المسيرة والذخائر الجوالة، ويوفر فرصة لمناقشة الإمكانات المستقبلية لهذا القطاع مع وفود من دول مختلفة.

كما تعرض الشركة أكثر الطائرات والذخائر المسيرة الروسية طلباً في السوق العالمية، والتي خضعت لاختبارات قتالية مؤكدة، وأثبتت فعالية خصائصها التشغيلية.

وقال ألكسندر ميخيف " إن مشاركة روسيا في يومكس UMEX 2026 تعد جزءاً من حملتنا التسويقية والترويجية لعام 2026، ونسعى من خلالها إلى عرض أحدث الحلول غير المأهولة ومناقشة آفاق التعاون مع شركائنا في المنطقة».

وتشمل المعروضات الذخائر الجوالة من طراز «Kub-2-2E» و«Lancet-E»، إضافة إلى مسيرات الاستطلاع «Skat-350M» و«Supercam S350»، وكذلك الطائرات المسيرة «Karakurt» و«Goliath» من إنتاج مجمع «كلاشينكوف».

وتتميز هذه المنتجات بخفض المقطع الراداري، والقدرة على المناورة الدقيقة، ومقاومة الحرب الإلكترونية، إلى جانب سرعة النشر وسهولة الاستخدام.

ويتيح المعرض فرصة للشركة لإجراء اجتماعات ومفاوضات مع وفود دول الشرق الأوسط لتعزيز التعاون العسكري والتكنولوجي، وتبادل الخبرات في تطوير تقنيات الطائرات المسيرة الروسية.